Υποβολή αιτήσεων έως και τις 22 Ιουνίου 2026.

Η AEGEAN συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον της πολιτικής αεροπορίας, ανακοινώνοντας την έναρξη του νέου κύκλου του Προγράμματος Υποτροφιών Εκπαίδευσης Μηχανικών Αεροσκαφών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στον κλάδο της πολιτικής αεροπορίας, ανοίγοντας τον δρόμο για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία ως Μηχανικοί Αεροσκαφών.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της συστηματικής προσπάθειας της AEGEAN να στηρίξει τη νέα γενιά ενισχύοντας παράλληλα τα επαγγέλματα του κλάδου στην Ελλάδα, μέσα από προγράμματα υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και πρακτικής κατάρτισης. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα υλοποιείται από το 2022 για Μηχανικούς Αεροσκαφών και προσφέρει σε 20 υποψήφιους την ευκαιρία να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση, μέσω ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού κύκλου διάρκειας 24 μηνών.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη σχολή μηχανικών της Olympic Air (Olympic Air Maintenance Training Organization) και περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά μαθήματα, όσο και πρακτική άσκηση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της νέας Τεχνικής Βάσης της AEGEAN. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν το Επαγγελματικό Πτυχίο Κατηγορίας Β1.1 (Part-66 Aircraft Maintenance License). Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί το 50% της αξίας των διδάκτρων, ενώ επιβραβεύει τους τρεις πρώτους απόφοιτους με επιστροφή του συνόλου ή μέρους του ποσού (100%, 75% και 50% αντίστοιχα), βάσει των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι θα έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία, καθώς εντάσσονται στην ομάδα της AEGEAN και ξεκινούν την καριέρα τους στην κορυφαία αεροπορική εταιρεία της χώρας και σε έναν κλάδο με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται μέσω της ειδικής φόρμας (Πρόγραμμα Υποτροφιών Εκπαίδευσης Μηχανικών Αεροσκαφών │ AEGEAN) που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα της AEGEAN και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και τις 22 Ιουνίου 2026.

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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αναλυτικούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Υποτροφιών, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της AEGEAN και να επικοινωνήσουν μέσω email στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο +30 210 3550680 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 - 15:00).