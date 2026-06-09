Η πρόσκληση Πιερρακάκη σε Γιούνκερ για «brainstorming», η Aegean και η ΤΕΜΕΣ, το Latsco Family Office, η Phoseco, η Nola Athens και ο μισθός των 7.904 ευρώ της Διοικήτριας της Αρχής Ελέγχου Αγοράς

Brainstorming από τον Ζαν-Κλωντ

Ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup, Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, επιστρέφει μεθαύριο, Πέμπτη, στα «γνωστά του λημέρια», με αφορμή τη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στο Λουξεμβούργο. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νυν πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσκάλεσε τον Λουξεμβουργιανό πολιτικό να απευθυνθεί στους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης κατά το δείπνο εργασίας που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης. Ο Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Eurogroup από το 2005 έως το 2013, αναμένεται να μοιραστεί με τους υπουργούς Οικονομικών το απόσταγμα της εμπειρίας του στη διαχείριση κρίσεων. Με απλά λόγια θα τους κάνει ένα brainstorming για το crisis management. Και είναι κατάλληλος για αυτό. Κατά τη μακρά του θητεία στην ηγεσία της Ευρωομάδας, αλλά και αργότερα ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρέθηκε στο επίκεντρο σημαντικών αποφάσεων που σημάδεψαν την πορεία της Ευρώπης. Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε σε ορισμένες από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας αναδεικνύει και το ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» των Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού, το οποίο προβάλλεται από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Στο ντοκιμαντέρ, ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν έχει πρωταγωνιστική παρουσία, δίνοντας τη δική του οπτική για πτυχές των διαπραγματεύσεων.

Οι αποδοχές της Διοικήτριας

Με μηνιαίες μικτές αποδοχές ύψους 7.904,16 ευρώ θα αμείβεται η Διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, με την οποία καθορίζεται το μισθολογικό καθεστώς της διοίκησης της Αρχής. Η απόφαση ρυθμίζει τις αποδοχές του Προέδρου, του Διοικητή, των Υποδιοικητών και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της νέας Αρχής, η οποία αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην εποπτεία της αγοράς και στην προστασία των καταναλωτών. Ειδικότερα, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές του Προέδρου εξομοιώνονται με εκείνες των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και διαμορφώνονται έως το ανώτατο προβλεπόμενο όριο των 5.151 ευρώ. Το ίδιο μισθολογικό καθεστώς προβλέπεται και για τους δύο Υποδιοικητές. Αυξημένες είναι οι αποδοχές του Διοικητή της Αρχής, καθώς καθορίζονται στο 90% των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Με βάση τα ισχύοντα μισθολογικά δεδομένα, οι αποδοχές του Προέδρου του ανώτατου δικαστηρίου ανέρχονται σε 8.782 ευρώ, γεγονός που διαμορφώνει τις μηνιαίες μικτές αποδοχές του Διοικητή στα 7.904 ευρώ. Παράλληλα, για τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης προβλέπεται μηνιαία αποζημίωση ύψους 1.200 ευρώ, η οποία θα καταβάλλεται από την ημερομηνία διορισμού τους. Στην υπουργική απόφαση περιλαμβάνεται και εκτίμηση για το δημοσιονομικό κόστος λειτουργίας της διοίκησης της νέας Αρχής. Για το 2026 η σχετική δαπάνη υπολογίζεται σε περίπου 403.000 ευρώ, ενώ από το 2027 και μετά η ετήσια επιβάρυνση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε περίπου 491.000 ευρώ.

Η Phoseco, η ΑΒΑΞ και ο Πατάβρας

Στη σύσταση νέας εταιρείας προχώρησαν από κοινού η iXion Energy, θυγατρική του ομίλου ΑΒΑΞ, και η νεοσύστατη εταιρεία χαρτοφυλακίου X Trading των Λευτέρη Πατάβρα, Γενικού Γραμματέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και του επιχειρηματία Γιάννη Χατζηαβραμίδη. Η νέα εταιρεία φέρει την επωνυμία Phoseco ΑΕ και ιδρύθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 500.000 ευρώ , το οποίο έχει καταβληθεί πλήρως κατά τη σύστασή της. Στο μετοχικό σχήμα της νέας εταιρείας, η iXion Energy συμμετέχει με ποσοστό 51%, εισφέροντας 255.000 ευρώ, ενώ η X Trading κατέχει το υπόλοιπο 49% με εισφορά 245.000 ευρώ. Παραδόξως το ποσό των 245.000 ευρώ καταβλήθηκε πλήρως από την X Trading, χωρίς να φέρεται να έχει προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου. Το αναφέρουμε διότι το καταβεβλημένο κεφάλαιο της X Trading ανέρχεται σε μόλις 27.000 ευρώ. Η Phoseco θα δραστηριοποιηθεί πρωτίστως στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το αντικείμενό της εκτείνεται επίσης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές, στην αποθήκευση ενέργειας, στην κατασκευή ενεργειακών μονάδων, στην εκπόνηση ενεργειακών μελετών, καθώς και στην παροχή συναφών υπηρεσιών στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα. Η διοίκηση της Phoseco ανατέθηκε σε πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος ανέλαβε ο Γιάννης Χατζηαβραμίδης, ενώ καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου ανέλαβε ο Κίμων Μπότσης. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι Παναγιώτης Νίκου, Λευτέρης Πατάβρας και Χρήστος Κερασαρίδης.

Η Aegean και η ΤΕΜΕΣ

Στην ανανέωση της συνεργασίας τους για την αεροπορική σύνδεση της Καλαμάτας προχωρήσαν η Aegean και η ΤΕΜΕΣ (Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας), μετά την έγκριση που έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της αεροπορικής εταιρείας για τη σύναψη σχετικής σύμβασης με τη συνδεδεμένη εταιρεία του ομίλου Κωνσταντακόπουλου. Η συμφωνία αφορά στην εκτέλεση τακτικών αεροπορικών δρομολογίων που συνδέονται με τον κρατικό αερολιμένα Καλαμάτας κατά τη διάρκεια του 2026 και έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026. Βάσει των όρων της σύμβασης, η Aegean αναλαμβάνει την πραγματοποίηση των δρομολογίων, ενώ στο τέλος κάθε χρήσης θα πραγματοποιείται εκκαθάριση των οικονομικών αποτελεσμάτων από την εκμετάλλευσή τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μηχανισμός κατανομής του οικονομικού αποτελέσματος. Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες αεροπορικές συνδέσεις εμφανίσουν ζημία, αυτή θα καλύπτεται από την ΤΕΜΕΣ. Αντίθετα, εφόσον προκύψουν κέρδη, αυτά θα κατανέμονται κατά 60% στην ΤΕΜΕΣ και κατά 40% στην Aegean. Η σύμβαση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Aegean, με τους Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο και Ευτύχιο Βασιλάκη να απέχουν από τη διαδικασία λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.

Latsco Family Office

Τις οικονομικές καταστάσεις της για την πρώτη εταιρική χρήση, που καλύπτει το διάστημα από τις 24 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, δημοσίευσε το Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτση, καταγράφοντας κερδοφόρο αποτέλεσμα κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας του. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η εταιρεία ολοκλήρωσε την πρώτη της χρήση με καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 4.250 ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 5.449 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 83.298 ευρώ, με τα συνολικά έξοδα και τις ζημίες να διαμορφώνονται στα 76.182 ευρώ. Ο ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2025 εμφανίζει συνολικό ενεργητικό ύψους 86.989 ευρώ. Από το ποσό αυτό, οι απαιτήσεις ανέρχονταν σε 1.000 ευρώ, ενώ οι προκαταβολές και τα εισπρακτέα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 83.298,33 ευρώ. Παράλληλα, η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 29.250,55 ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 57.738,63 ευρώ, αποτυπώνοντας τη χρηματοοικονομική εικόνα του Latsco Family Office κατά το κλείσιμο της πρώτης του εταιρικής χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, τα οικονομικά μεγέθη της πρώτης χρήσης δύσκολα προσφέρονται για ουσιαστικά συμπεράσματα, καθώς αφορούν μόλις έναν μήνα δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, οι επιδόσεις αυτές δεν παραπέμπουν στο μέγεθος, το εκτόπισμα ή τις επενδυτικές δυνατότητες που συνήθως συνδέονται με το όνομα της Μαριάννας Λάτση.

H Nola Athens της οικογένειας Georges

Στην ελληνική αγορά ακινήτων εισέρχεται η οικογένεια του ομογενή επιχειρηματία John Dennis Georges, ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Georges Enterprises, μέσω της σύστασης της εταιρείας Nola Athens ΙΚΕ. Η εταιρεία συστάθηκε με αρχικό κεφάλαιο ύψους 2,5 εκατ. ευρώ και θα δραστηριοποιείται στην αγορά, διαχείριση και εκμίσθωση ακινήτων κατοικίας και επαγγελματικών χώρων. Οι επενδυτές και εταίροι της Nola Athens είναι πέντε μέλη της οικογένειας Georges, τα οποία συμμετέχουν ισόποσα στο μετοχικό κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, ο John Dennis Georges, η σύζυγός του Dathel Coleman Georges, η Alexandra Georges Coleman, η Eliza Blaise Georges και ο John Dennis Georges Jr. κατέβαλαν από 500.000 ευρώ, αποκτώντας ποσοστό 20% ο καθένας στην εταιρεία. Τη διοίκηση και εκπροσώπηση αναλαμβάνουν από κοινού ο John Dennis Georges και ο John Dennis Georges Jr., οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν την εταιρεία μεμονωμένα.

Η ιστορία της οικογένειας Georges είναι στενά συνδεδεμένη με την ελληνική ομογένεια των ΗΠΑ και την επιχειρηματική ανάπτυξη της Λουιζιάνα. Οι ρίζες της οικογένειας βρίσκονται στην Τρίπολη, από όπου μετανάστευσε στις αρχές του 20ού αιώνα ο Γκας Πελίας (Gus Pelias), παππούς του σημερινού επικεφαλής John Georges. Ο Πελίας εγκαταστάθηκε στη Νέα Ορλεάνη και το 1916 ίδρυσε την Imperial Trading Company, μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση διανομής προϊόντων, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία ενός από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς ομίλους της αμερικανικής Νότιας Πολιτείας. Κατά τις επόμενες δεκαετίες, η Imperial Trading αναπτύχθηκε σταθερά, περνώντας από γενιά σε γενιά. Η οικογένεια διατήρησε τον έλεγχο της επιχείρησης, επενδύοντας παράλληλα σε νέους τομείς δραστηριότητας και ενισχύοντας την παρουσία της στην οικονομία της Λουιζιάνα. Η επιχειρηματική επέκταση κορυφώθηκε υπό την ηγεσία του John Dennis Georges, εγγονού του ιδρυτή, ο οποίος μετέτρεψε την οικογενειακή επιχείρηση σε όμιλο δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο John Georges γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Ορλεάνη, σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Λογιστική στο Tulane University και εντάχθηκε από νεαρή ηλικία στις οικογενειακές δραστηριότητες. Υπό τη διοίκησή του δημιουργήθηκε η Georges Enterprises, η οποία εξελίχθηκε σε επενδυτικό και επιχειρηματικό όμιλο με περισσότερες από 50 εταιρείες και παρουσία σε κλάδους όπως η διανομή τροφίμων, τα μέσα ενημέρωσης, τα ακίνητα, οι κατασκευές, η ψυχαγωγία και η διαχείριση πρώτων υλών. Η οικογένεια απέκτησε ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα και λόγω της έντονης κοινωνικής και φιλανθρωπικής της δράσης. Ο John Georges έχει διατελέσει πρόεδρος της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Νέας Ορλεάνης, ενώ μετά τον τυφώνα Κατρίνα πρωτοστάτησε στην αποκατάσταση της ελληνορθόδοξης εκκλησίας και του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου της πόλης. Η οικογένεια έχει επίσης χρηματοδοτήσει εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά προγράμματα σε ολόκληρη τη Λουιζιάνα.

Η HELLENiQ E-mobility

Η HELLENiQ E-mobility, η θυγατρική του ομίλου HELLENiQ ENERGY που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων υπό το εμπορικό σήμα «elpefuture», συνέχισε το 2025 την επενδυτική της ανάπτυξη, αυξάνοντας το ενεργητικό και το μετοχικό της κεφάλαιο, ωστόσο παρέμεινε σε ζημιογόνο τροχιά, καθώς βρίσκεται ακόμη στη φάση ανάπτυξης της δραστηριότητάς της. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε το 2025 σε 1,27 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 67% σε σχέση με τα 758 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Παρά τη βελτίωση των εσόδων, οι καθαρές ζημίες διευρύνθηκαν στα 2,79 εκατ. ευρώ από 2,03 εκατ. ευρώ το 2024, αντανακλώντας το αυξημένο κόστος λειτουργίας και τις επενδύσεις που συνοδεύουν την επέκταση του δικτύου φόρτισης. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση των επενδύσεων της εταιρείας. Η αξία των ενσώματων παγίων σχεδόν υπερδιπλασιάστηκε, φθάνοντας τα 16,1 εκατ. ευρώ από 7,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, εξέλιξη που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη νέων σταθμών φόρτισης και υποδομών ηλεκτροκίνησης. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ενεργητικό της εταιρείας αυξήθηκε στα 25,5 εκατ. ευρώ από 14,7 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, η μητρική εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά τη χρηματοδοτική βάση της HELLENiQ E-mobility, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο στα 26,8 εκατ. ευρώ από 14,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 19 εκατ. ευρώ, παρά τις σωρευμένες ζημίες που διαμορφώθηκαν σε 7,85 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.