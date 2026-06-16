Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η σημερινή Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα, όπως οι χαμηλοί μισθοί, η διαφθορά και η υποβάθμιση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών θεσμών.

Σκληρή κριτική στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ασκεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), με αφορμή σημερινές δηλώσεις του για την πορεία της χώρας από το 2015 έως σήμερα και τη θέση της στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι ο κ. Πιερρακάκης επιχείρησε να παρουσιάσει μια στρεβλή εικόνα της σύγχρονης πολιτικής και οικονομικής ιστορίας της χώρας, συγκρίνοντας την Ελλάδα του 2015 με τη σημερινή Ελλάδα της κυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι ο υπουργός απέφυγε να αναφερθεί στις πολιτικές δυνάμεις που, κατά την άποψή της, οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και στην πολυετή οικονομική κρίση, καθώς και σε εκείνες που συνέβαλαν στην έξοδο από τα μνημόνια και την αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας.

Παράλληλα, υπενθυμίζει τη διαδρομή του κ. Πιερρακάκη από το ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τον επικρίνει και για τη θητεία του στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι η σημερινή Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα, όπως οι χαμηλοί μισθοί, η διαφθορά και η υποβάθμιση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών θεσμών.

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Η ΕΛΑΣ κάνει επίσης αναφορά στις έρευνες της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών υποθέσεων που διερευνώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κλείνοντας, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του υπουργού δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εκφράζει την πεποίθηση ότι θα διαμορφωθεί στο μέλλον μια διαφορετική πολιτική πορεία για τη χώρα, βασισμένη στις αρχές της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της εντιμότητας.

Η ανακοίνωση καταλήγει με αιχμές κατά του κ. Πιερρακάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει μια εικόνα που απέχει από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.