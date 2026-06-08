Νέο «Ανακαινίζω» με προχρηματοδότηση του 60% της επιδότησης.

Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» φιλοδοξεί να διορθώσει τις βασικές αδυναμίες που περιόρισαν την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων παρεμβάσεων στήριξης της ανακαίνισης κατοικιών, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές που διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες αναβάθμισης των ακινήτων τους.

Η σημαντικότερη καινοτομία του νέου προγράμματος αφορά την προχρηματοδότηση του 60% της επιδότησης, καθώς οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε σημαντικό μέρος της ενίσχυσης πριν από την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, αντιμετωπίζοντας έτσι το βασικό πρόβλημα ρευστότητας που περιόρισε τη συμμετοχή στα προηγούμενα προγράμματα.

Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι η ανακαίνιση ενός ακινήτου δεν περιλαμβάνει μόνο τεχνικές εργασίες, αλλά και σημαντικές διοικητικές και μελετητικές δαπάνες. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση έως 2.500 ευρώ για αμοιβές μηχανικών, μελέτες παρεμβάσεων, έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Πρόκειται για έξοδα που συχνά λειτουργούσαν ως πρόσθετο οικονομικό βάρος και απέτρεπαν τους ιδιοκτήτες από τη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος 80 τετραγωνικών μέτρων που επιθυμεί να αντικαταστήσει κουφώματα και να προχωρήσει σε θερμομόνωση. Με το παλαιό καθεστώς θα έπρεπε να καταβάλει ολόκληρο το κόστος των εργασιών πριν αποζημιωθεί. Με το νέο πρόγραμμα αποκτά άμεσα πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης, μειώνοντας σημαντικά τις ανάγκες ιδίας χρηματοδότησης.

Ένα δεύτερο παράδειγμα αφορά ιδιοκτήτη παλαιού ακινήτου που δεν διαθέτει Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Στο παρελθόν θα έπρεπε να καλύψει εξ ολοκλήρου το κόστος μηχανικού και των απαραίτητων πιστοποιητικών. Πλέον, οι συγκεκριμένες δαπάνες ενισχύονται μέσω της πρόσθετης επιχορήγησης.

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Τρίτο παράδειγμα αποτελεί έναν ιδιοκτήτη κλειστού διαμερίσματος που σχεδιάζει να το διαθέσει προς ενοικίαση μετά την ανακαίνιση. Η προκαταβολή της επιδότησης του επιτρέπει να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες χωρίς να αναζητήσει τραπεζικό δανεισμό ή να δεσμεύσει σημαντικά προσωπικά κεφάλαια.