Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες του νέου προγράμαμτος «Ανακαινίζω». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έως και 36.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες ακινήτων για ανακαινίσεις έτσι ώστε τα ακίνητα αυτά να διατεθούν στην αγορά και να μην παραμένουν άλλο κλειστά.

Σε αντίθεση με προηγούμενες δράσεις τύπου «Εξοικονομώ», το νέο πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα στις εργασίες γενικής ανακαίνισης έναντι της ενεργειακής αναβάθμισης. Στόχος είναι να καλυφθούν βασικές παρεμβάσεις που καθιστούν ένα παλιό σπίτι κατοικήσιμο και έτοιμο για χρήση ή ενοικίαση, χωρίς την υποχρέωση εκτεταμένων και δαπανηρών ενεργειακών εργασιών.

Δύο φάσεις υλοποίησης

Η διαδικασία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα ξεκινήσει μέχρι τα τέλη Μαΐου με έλεγχο επιλεξιμότητας μέσω gov.gr, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η υποβολή αιτήσεων. Το πρόγραμμα θα εξελιχθεί σε δύο στάδια: αρχικά θα γίνεται η προέγκριση των βασικών προϋποθέσεων και στη συνέχεια η οριστική ένταξη και ενεργοποίηση της επιδότησης.

Δικαιούχοι θα είναι ιδιοκτήτες κατοικιών που είτε παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον δύο χρόνια και προορίζονται για μακροχρόνια μίσθωση, είτε χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Οι κατοικίες θα πρέπει να είναι έως 120 τ.μ. και να έχουν οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990, δηλαδή κυρίως παλαιά διαμερίσματα που χρειάζονται ουσιαστικές εργασίες αποκατάστασης για να επανενταχθούν στην αγορά.

Ύψος επιδότησης και κριτήρια

Η ενίσχυση θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει περίπου τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Η επιδότηση θα καλύπτει το 80% έως 90% του επιλέξιμου κόστους, με επιπλέον προσαυξήσεις 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά με μέλη ΑμεΑ, καθώς και για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Τα εισοδηματικά όρια θα ακολουθούν το πρότυπο του προγράμματος «Σπίτι μου 2», με όριο έως 25.000 ευρώ για άγαμους, έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια (και προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί), καθώς και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με πρόσθετες προσαυξήσεις.

Δικαιολογητικά και παρεμβάσεις

Πριν την οριστική αίτηση θα απαιτείται ενεργειακό πιστοποιητικό, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί ιδιοκτήτες αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη προετοιμασία από το καλοκαίρι.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως σε βασικές εργασίες ανακαίνισης, όπως ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ανακαίνιση μπάνιου, αντικατάσταση δαπέδων, βαψίματα και γενικές επισκευές. Παράλληλα, θα επιδοτούνται και ορισμένες ενεργειακές παρεμβάσεις (π.χ. κουφώματα, ηλιακός θερμοσίφωνας), όμως αυτές δεν θα μπορούν να ξεπερνούν περίπου το 20%-30% της συνολικής δαπάνης, ώστε η έμφαση να παραμένει στις βασικές εργασίες αποκατάστασης.