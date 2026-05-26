Δυο τηλεοπτικές εμφανίσεις σε διάστημα πέντε ημερών για τη Ρένα Δούρου.

Η Ρένα Δούρου πραγματοποίησε δύο τηλεοπτικές εμφανίσεις - μία στον ΑΝΤ1 την περασμένη Παρασκευή και μία σήμερα στο OPEN - σε διάστημα πέντε ημερών, όταν η τελευταία της είχε γίνει… επτά μήνες πριν (στο One). Αν ψάξουμε, δε, την αμέσως προηγούμενη τότε πρέπει να γυρίσουμε το ημερολόγιο στον Ιούλιο του 2024 (στο ERTnews).

Εν ολίγοις, δεν μπορεί να είναι απλά τυχαίο.

Προφανώς η επιλογή της να βγει μπροστά στην κάμερα – και χωρίς να έχει απέναντί της κάποιον πολιτικό αντίπαλο – είναι συνειδητή και οπωσδήποτε έχει να κάνει με την… επόμενη μέρα.

Είτε στον ΣΥΡΙΖΑ, είτε έξω απ’ αυτόν σε περίπτωση που το κόμμα προχωρήσει στη στήριξη του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Μ. Καλ.