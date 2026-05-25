Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επιλέξει να τραβήξει εδώ και μήνες τον δικό του δρόμο, μακριά από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Με τις ώρες να μετρούν αντίστροφα για την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ενώπιον υπαρξιακών διλημμάτων. Όλα δείχνουν ότι η Κουμουνδούρου οδηγείται στο να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και χωρίς συμφωνία κορυφής, την ώρα που η ομάδα των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένα Δούρου, δίνουν «μάχες οπισθοφυλακής» για την επόμενη ημέρα.

Ο Τσίπρας έρχεται, «δίπλα» του ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επιλέξει να τραβήξει εδώ και μήνες τον δικό του δρόμο, μακριά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, όμως, παραμένει ο φυσικός ηγέτης ολόκληρου του χώρου και υπό αυτό το πρίσμα θα ήταν εντελώς παράλογο να υπάρχει στις επόμενες εκλογές από τη μία το ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα και από την άλλη εκείνο της Κουμουνδούρου.

Αυτό ισχυρίζονται ορισμένα από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Από την άλλη, είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει μια ιστορική κληρονομιά και υπό τη «σκέπη» του –με τον έναν ή τον άλλο τρόπο- το ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς», τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), καθώς και τον ιστορικό τίτλο της «Αυγής», αλλά και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο».

Από τη στιγμή που συνεργασία δεν φαίνεται να μπορεί να υπάρξει σε επίπεδο κορυφής, πρέπει να βρεθεί η λύση στη δύσκολη εξίσωση με έναν διαφορετικό τρόπο. Όλα, λοιπόν, δείχνουν ότι στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ θα εισηγηθεί την παρακάτω λύση.

Το κόμμα να μην αναστείλει τη λειτουργία και τη δράση του και φυσικά να μην αυτοδιαλυθεί. Από εκεί και πέρα, όμως, θα επιλέξει να μην κατέβει στις επόμενες εκλογές απέναντι στον άνθρωπο που το μετέτρεψε από έναν μικρό εκλογικό συνασπισμό κομμάτων και οργανώσεων, στην εξουσία. Θα δηλώσει, δηλαδή, ότι στηρίζει το ψηφοδέλτιο του πρώην πρωθυπουργού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο «μονόδρομος» Πολάκη - Παππά - Δούρου

Η παραπάνω πρόταση δεν θα είναι «περίπατος» για την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι απέναντι της θα βρουν τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου – και ενδεχομένως τον Κώστα Αρβανίτη, που με άλλο σκεπτικό επιθυμεί τη διατήρηση εν ζωή του κόμματος. Τα τρία παραπάνω στελέχη θεωρούνται «κομμένα» από τον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι τα πρόσωπα για τα οποία η Αμαλίας δεν θα έμπαινε καν σε φιλολογική συζήτηση για να τα εντάξει στη νέα προσπάθεια.

Η συγκεκριμένη ομάδα δηλώνει, μεν, ανοιχτή στην ανασυγκρότηση της παράταξης, αλλά με τους δικούς τους όρους, δηλαδή με υπαρκτό ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δεδομένο ότι θα δώσουν μια σκληρή «μάχη» για να αναλάβουν τα ηνία του κόμματος και να το έχουν ως βάση για έναν μικρό συνασπισμό με προσωπικότητες του ευρύτερου χώρου δεν συμφωνούν με το εγχείρημα Τσίπρα.

Ωστόσο, γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο να πετύχουν τον στόχο τους, παρά το γεγονός ότι γύρω τους συσπειρώνονται και μεσαία στελέχη που κατά το παρελθόν «έπιναν νερό» στο όνομα του Τσίπρα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της πλειοψηφίας, αυτή τη στιγμή στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, το 70% είναι με το σχέδιο της πλειοψηφίας και το 30% με την ομάδα Πολάκη-Παππά-Δούρου. Αν δεν καταφέρουν να πάρουν τον έλεγχο του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα μελετήσουν την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος.