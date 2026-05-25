Στενοί του συνεργάτες τον είχαν προειδοποιήσει για την έγκαιρη χάραξη στρατηγικής- Αυτόνομη κάθοδος σηματοδοτεί πλήρη ολική αλλαγή επιτελείου.

Το αργότερο στις 6 Ιουνίου που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος έχει να απαντήσει στο πιο σημαντικό δίλημμα της προεδρίας του στον ΣΥΡΙΖΑ.

Τι θα επιλέξει η Κουμουνδούρου μετά και την ίδρυση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα;

- Θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα αλλά δεν θα κατέβει στις εκλογές στηρίζοντας το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού;

- Ή ο ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγοντας και κάποιες μικρές συμμαχίες, θα κατέβει στις εκλογές απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, χωρίς να έχει ουσιαστικές πολιτικές διαφορές με τον πρώην πρωθυπουργό;

Στην πρώτη περίπτωση θα δώσει μάχη με την τάση Πολάκη, Παππά, Δούρου και άλλων στελεχών, τα οποία αν χάσουν θα δημιουργήσουν νέο κόμμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη δεύτερη περίπτωση θα χάσει την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής και εκατοντάδων στελεχών, ενώ θα αναγκαστεί να αντικαταστήσει όλο το στενό του κομματικό επιτελείο το οποίο και θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Η αλήθεια είναι πως οι στενοί του συνεργάτες (Θεοχαρόπουλος, Ζαχαριάδης, Καλπάκης, Καλαματιανός, πιο πριν και Ραγκούσης και Καραμέρος), τον είχαν προειδοποιήσει για τις εξελίξεις.

Αρχικά ο Σ. Φάμελλος δεν πίστευε ότι ο Αλ. Τσίπρας θα παραιτηθεί από βουλευτής υποστηρίζοντας ότι έχει διαβεβαιώσεις από τον ίδιο ότι θα παραμείνει. Εν συνεχεία δεν πίστεψε ότι θα ιδρύσει νέο κόμμα και ότι το κόμμα αυτό δεν θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και εν συνεχεία δεν πήρε σοβαρά τις εισηγήσεις για μια στρατηγική απέναντι στη νέα κατάσταση.

Το μόνο σίγουρο είναι αυτό που εβδομάδες τώρα γράφει η στήλη: Ήρθε η ώρα των σημαντικών αποφάσεων για τον Σωκράτη Φάμελλου-τόσο για τον ίδιο, όσο και για ένα ολόκληρο χώρο. Έως τις 6 Ιουνίου.