Σε νέα διάσπαση και χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα η Νέα Αριστερά.

Σε πλήρη αναδιάταξη κινείται η κεντροαριστερά ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ενώπιον πολύ κρίσιμων και υπαρξιακών διλημμάτων ως προς το μέλλον του. Στις 6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή που θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις, είναι όμως πολύ πιθανόν οι εξελίξεις στην Κουμουνδούρου να ξεκινήσουν νωρίτερα, από την Τετάρτη κιόλας, την επομένη που ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου του κόμματος. Εν πολλοίς η μπάλα βρίσκεται στα χέρια του Σωκράτη Φάμελλου, που θα πρέπει να δώσει απάντηση στο δίλημμα: Με τον Τσίπρα ακόμα και αν αυτό σημαίνει αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ή κάθοδο ενάντια και στον Τσίπρα με έναν «μικρό Συνασπισμό» και αποχώρηση αρχικά μεγάλου αριθμού μελών της Κεντρικής Επιτροπής και εν συνεχεία και πολλών βουλευτών;

Η σημερινή μειοψηφία (Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου κοκ) εκτιμούν ότι θα κερδίσουν την πλειοψηφία στο ερώτημα αν θα πρέπει να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Δεν πρόκειται το επόμενο τουλάχιστον διάστημα να θέσουν θέμα ηγεσίας Φάμελλου, αλλά θα συνεχίσουν να του ασκούν σφοδρή κριτική γιατί δεν συγκαλεί τα όργανα και γιατί δεν παίρνει ευθέως θέση για κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Ταυτόχρονα όμως επειδή εκτιμούν πως ο Φάμελλος έχει κρατήσει έως τώρα πολύ θετική στάση έναντι του πρώην πρωθυπουργού και δεν μπορεί να εμφανιστεί αίφνης ως «αντι-Τσίπρας» θα πρέπει ως επικεφαλής του εκλογικού σχήματος θα πρέπει να είναι ένα τρίτο πρόσωπο. Για τη θέση αυτή και τουλάχιστον τη στιγμή αυτή προορίζεται ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής της Κίνησης «Πράττω» Νίκος Κοτζιάς. Σε περίπτωση που ο Σ. Φάμελλος όμως συμπορευτεί με τον Π. Πολάκη και τον Νίκο Παππά τότε θα υπάρχουν αποχωρήσεις πολλών στελεχών, ακόμα και πολύ στενών συνεργατών του που βρίσκονται σε θεσμικές θέσεις, και μετά το φθινόπωρο παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις και βουλευτών. Ήδη, μετά την παραίτηση του γραμματέα του κόμματος Στέργιου Καλπάκη δεν περνά απαρατήρητο ότι ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης έχει αραιώσει κατά πολύ τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις του.

Μείζον θέμα όμως δημιουργείται και την ύπαρξη της Νέας Αριστεράς, καθώς την προσεχή Τετάρτη αναμένεται να αποχωρήσουν με δημοσιοποίηση κειμένου πέντε βουλευτές και ταυτόχρονα κορυφαία στελέχη του κόμματος: Ο έως πρόσφατα πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Χουσεΐν Χασάν Ζεϊμπέκ, σε ένα κύκλο αποχωρήσεων που έχει ήδη ανοίξει ο Αχμέτ Ιλχάν. Με τις παραιτήσεις αυτές η Νέα Αριστερά δεν θα έχει πλέον Κοινοβουλευτική Ομάδα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έχει δεχθεί εισηγήσεις να τους αποπέμψει πριν παραιτηθούν από τη στιγμή που έχει γίνει δεκτό πως δεν παραδίδουν τις έδρες τους. Η Νέα Αριστερά ούτως ή άλλως βρίσκεται σε δυσμενή θέση καθώς ο Γιάνης Βαρουφάκης απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί τους, με αποτέλεσμα η αυτόνομη κάθοδος να θεωρείται ίσως ως μονόδρομος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το τελευταίο διάστημα υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με τον Σωκράτη Φάμελλο για τη δημιουργία ενός «μικρού Συνασπισμού» με τη συμμετοχή των δυο (εναπομεινάντων) κομμάτων, όμως αυτό δεν προχωράει για δυο λόγους: Πρώτον, γιατί η Νέα Αριστερά ζητάει την εξαίρεση Πολάκη και δεύτερον, γιατί η κριτική που ασκεί η Νέα Αριστερά σε στελέχη που θα παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ (όπως πχ στον Π. Πολάκη ή τον Νίκο Παππά) καθιστούν αδύνατη μια τέτοια συνεργασία χωρίς περαιτέρω ευτελισμό των στελεχών των δυο κομμάτων.

(Το άρθρο έχει γραφεί για την εφημερίδα «Απογευματινή» της Δευτέρας, στην οποία και δημοσιεύεται)