Τι φέρεται να συζητείται στους διαφωνούντες με τον Τσίπρα.

Η στήλη σας έχει ενημερώσει πως οι διαφωνούντες με τον Φάμελλο στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και διαφωνούντες με τη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, κινούνται για να λάβουν την πλειοψηφία στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.

Αν δεν τη λάβουν και ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρήσει στη στήριξη του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, θα οδηγηθούν σε ίδρυση νέου κόμματος-και δεν δεχόμαστε διαψεύσεις.

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, ο Νίκος Κοτζιάς είναι αυτός που η πλειοψηφία επιλέγει για επικεφαλής του σχήματος, ενώ η Ρένα Δούρου προορίζεται για κορυφαία κοινοβουλευτική θέση.

Να σημειώσουμε πως και ο Φάμελλος να παραμείνει αρχηγός στον ΣΥΡΙΖΑ, για επικεφαλής του νέου σχήματος προορίζεται από την τωρινή μειοψηφία για αρχηγός του εκλογικού σχήματος «ευρύτερη προσωπικότητα», δηλαδή ο Νίκος Κοτζιάς.

Να δούμε αν μπορούν να το επιβάλλουν εντός ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έξω από αυτόν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο...

Β.Σκ.