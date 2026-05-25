Έφυγε μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, στον «Ευαγγελισμό», όπου νοσηλευτόταν τους τελευταίους μήνες.

Η ελληνική showbiz αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», έχοντας συνεχώς στο πλευρό της τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, και την κόρη τους, Βικτώρια.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, η οποία και ανέφερε σε μία συνταρακτική ανάρτησή της, τα εξής: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε.

Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ».

Η μάχη της με την ασθένεια κράτησε πολλά χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν παρουσίασε νέα υποτροπή, με αποτέλεσμα η κατάστασή της να επιδεινωθεί σημαντικά. Είχε μεταφερθεί ξανά στον «Ευαγγελισμό» στις αρχές Μαΐου, ενώ είχε νοσηλευτεί και τον Απρίλιο του 2025 μετά από προηγούμενη επιδείνωση.

Από τη γυμναστική στην τηλεόραση

Γεννημένη στις 3 Σεπτεμβρίου 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, η Γωγώ Μαστροκώστα ονειρευόταν να σπουδάσει Ιατρική. Η ζωή όμως την οδήγησε στη Γυμναστική Ακαδημία και στη συνέχεια στον χώρο της τηλεόρασης και της ψυχαγωγίας, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει.

Η πρώτη μεγάλη τηλεοπτική της εμφάνιση έγινε το 1995 μέσα από την εκπομπή «Μεταξύ μας» στο MEGA, όπου εργάστηκε ως γυμνάστρια και πολύ γρήγορα έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό. Με την έντονη προσωπικότητα, την ενέργεια και την παρουσία της, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής showbiz κατά τη δεκαετία του 2000.

Το 2007 έκανε ένα ακόμη επαγγελματικό βήμα, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις της και στο τραγούδι με την κυκλοφορία του δίσκου «Αμαρτία».

Ο γάμος, η γέννηση της κόρης της και ο καρκίνος

Παράλληλα, η προσωπική της ζωή απασχόλησε αρκετές φορές τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως λόγω της σχέσης της με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Τραϊανό Δέλλα. Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 28 Μαΐου 2010, σε μια διακριτική τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ την ίδια ημέρα βάφτισαν και την κόρη τους, Βικτώρια. Το ζευγάρι παρέμεινε ενωμένο για περισσότερα από είκοσι χρόνια, αποτελώντας ένα από τα πιο αγαπημένα και χαμηλών τόνων ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της ήρθε το 2010, λίγες μόλις ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για εκείνη την περίοδο, περιγράφοντας το σοκ της διάγνωσης και τη δύσκολη μάχη που ακολούθησε.

Οι άμεσες επεμβάσεις και οι θεραπείες την ανάγκασαν να στερηθεί τους πρώτους μήνες με το παιδί της, κάτι που, όπως είχε παραδεχτεί δημόσια, τη σημάδεψε βαθιά. Παρ’ όλα αυτά, αντιμετώπισε την ασθένεια με δύναμη και αξιοπρέπεια, επιλέγοντας μάλιστα να μιλήσει δημόσια για τον καρκίνο του μαστού με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να στηρίξει άλλες γυναίκες.

Η Γωγώ Μαστροκώστα αφήνει πίσω της την εικόνα μιας γυναίκας δυναμικής, μαχητικής και αγαπητής, που πάλεψε σκληρά απέναντι στις δυσκολίες της ζωής, έχοντας πάντα στο πλευρό της την οικογένειά της.