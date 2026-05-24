Όσα είπε για την κατάσταση εντός ΣΥΡΙΖΑ, το πεδίο των πολιτικών εξελίξεων και τη σύγκρουση Φάμελλου-Πολάκη.

Σαφές μήνυμα υπέρ της ενότητας αλλά και παραδοχή καθυστερήσεων και κατακερματισμού στον χώρο της Αριστεράς έστειλε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πίσω στην υλοποίηση των πολιτικών του στόχων και καλείται να επανακαθορίσει τη στρατηγική του ενόψει των εξελίξεων.

Ο κ. Παππάς μιλώντας στους Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασσιμάτη, μετά την προβολή του βίντεο του Αλέξη Τσίπρα για την συγκέντρωση της Τρίτης τόνισε πως «ο κόσμος της Αριστεράς χαίρεται όταν ακούει εκκλήσεις και πράξεις ενότητας», ωστόσο αυτές «είναι ζητούμενο και όχι συντελεσμένο», αποδίδοντας την τρέχουσα εικόνα σε λάθη προηγούμενων ετών και κυρίως στη μετεκλογική περίοδο μετά το 2023, όπου όπως σημείωσε καταγράφονται φαινόμενα διάσπασης.

Αναφερόμενος στην κατάσταση εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για «συντεταγμένο κόμμα με ηγεσία», υπογραμμίζοντας ότι όλα τα στελέχη έχουν ευθύνη για την υλοποίηση αποφάσεων, τον απολογισμό και την ανάληψη πρωτοβουλιών. Παράλληλα, αναγνωρίζει καθυστερήσεις στη λειτουργία των κομματικών οργάνων, σημειώνοντας ότι «έχουμε καθυστερήσει να συνεδριάσουμε», κάτι που –όπως παραδέχεται– συνέβαλε σε εσωτερικά «σκαμπανεβάσματα».

Στο πεδίο των πολιτικών εξελίξεων, θέτει ως κρίσιμο ζήτημα τη «διάταξη μάχης» του κόμματος, ειδικά μετά την πρωτοβουλία του Αλέξης Τσίπρας για ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Όπως τονίζει, η επιλογή μη συνεργασίας από την πλευρά του νέου σχήματος «πρέπει να συνυπολογιστεί», καθώς ουσιαστικά συνιστά κάλεσμα προς τους ψηφοφόρους να το στηρίξουν.

Ερωτηθείς για τη σύγκρουση Φάμελλου – Πολάκη και τη διαγραφή του τελευταίου ο κ. Παππάς σημέιωσε χαρακτηριστικά πως «εγώ δεν θα απέδιδα στο Σωκράτη Φάμελλο αλλά κίνητρα, αλλά ο Πολάκης είπε το αυτονόητο, δηλαδή το θέμα της συνεδρίασης των οργάνων».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο ενδεχόμενο μετακινήσεων στελεχών, ξεκαθαρίζοντας ότι όποιος επιλέξει να ενταχθεί σε άλλο κόμμα «οφείλει να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα του», ενώ χαρακτηρίζει «προσβλητικά» φαινόμενα δημόσιων συζητήσεων περί «πλειστηριασμού εδρών».

Για την επόμενη ημέρα, υποστηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει το «ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο» για τη συγκρότηση συμμαχιών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν πρέπει να μένει σε αναμονή», αλλά να αναπτυχθεί με σαφείς θέσεις και πρωτοβουλίες. Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζει την ανάγκη εξήγησης προς την κοινωνία για την αποτυχία επίτευξης συνεργασιών και τον κατακερματισμό της περιόδου 2023–2026.

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια περί διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του κόμματος, εμφανίζεται κατηγορηματικός, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν» τέτοιες προοπτικές και καλώντας όσους τα διακινούν «να μην σπαταλούν ενέργεια», ενώ στα σενάρια πώλησης της περιουσίας του κόμματος σημείωσε χαρακτηριστικά «Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα – πολιτικά μιλάω πάντα». Αντίθετα, εκφράζει την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα καταφέρει να συγκροτήσει συμμαχίες με όσους θέλουν και όσους μπορούν».

Παράλληλα, ασκεί κριτική στη στρατηγική της μη συνεργασίας στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, σημειώνοντας ότι τέτοιες επιλογές ενισχύουν τη σημερινή κυβέρνηση και δεν δημιουργούν προϋποθέσεις πολιτικής ανατροπής.

Τέλος, δίνει έμφαση στη σημασία των συλλογικών διαδικασιών, υπογραμμίζοντας ότι η Αριστερά οφείλει να λειτουργεί με συμμετοχικά όργανα, εκλεγμένα από τη βάση και με λογοδοσία, απορρίπτοντας μοντέλα πολιτικής οργάνωσης που περιορίζονται σε «επιτελεία και εθελοντές».