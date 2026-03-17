Οι επικείμενες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο σηματοδοτούν μια από τις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών, επιχειρώντας να δώσουν λύσεις σε χρόνιες δυσλειτουργίες που ταλαιπωρούν τόσο τις οικογένειες όσο και την οικονομία.

Με βασικούς στόχους την αποφυγή πολυετών δικαστικών συγκρούσεων, την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, το νέο νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίσεις που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο μεταβιβάζεται και διαχειρίζεται η κληρονομιά.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα οδηγό για το νέο κληρονομικό νομοσχέδιο:

1. Τι αλλάζει συνολικά με το νέο κληρονομικό νομοσχέδιο;

Το νομοσχέδιο φέρνει μια συνολική αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας, τη μείωση των οικογενειακών συγκρούσεων και την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά. Παράλληλα, δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στον διαθέτη να καθορίζει τη διανομή της περιουσίας του.

2. Πώς επηρεάζονται οι οικογενειακές διαμάχες;

Οι νέες ρυθμίσεις επιχειρούν να περιορίσουν τις συγκρούσεις μεταξύ συγγενών, που συχνά οδηγούν σε πολυετείς δικαστικές διαμάχες. Με πιο ευέλικτες λύσεις και λιγότερες υποχρεωτικές συνιδιοκτησίες, μειώνονται οι αφορμές αντιδικιών.

3. Τι είναι η ψηφιακή πλατφόρμα διαθηκών και τι προσφέρει;

Πρόκειται για ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναζητούν διαθήκες, να λαμβάνουν πιστοποιητικά και να ολοκληρώνουν διαδικασίες γρήγορα. Στόχος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών και ο περιορισμός φαινομένων πλαστών διαθηκών.

4. Τι αλλάζει στη νόμιμη μοίρα;

Η νόμιμη μοίρα μετατρέπεται από εμπράγματο σε ενοχικό δικαίωμα. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι δεν αποκτούν πλέον μερίδιο ιδιοκτησίας σε ακίνητα ή επιχειρήσεις, αλλά μπορούν να διεκδικήσουν το χρηματικό ισοδύναμο.

5. Πώς βοηθά αυτό στην αξιοποίηση της περιουσίας;

Με τη νέα μορφή της νόμιμης μοίρας αποφεύγεται ο κατακερματισμός περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, ακίνητα και επιχειρήσεις μπορούν να παραμένουν ενιαία και λειτουργικά, γεγονός που διευκολύνει την αξιοποίησή τους.

6. Τι ισχύει για τις οικογενειακές επιχειρήσεις;

Αν μια επιχείρηση περάσει σε έναν κληρονόμο, οι υπόλοιποι δεν γίνονται συνιδιοκτήτες αλλά μπορούν να λάβουν χρήματα. Αυτό επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης χωρίς εμπόδια.

7. Τι νέες δυνατότητες υπάρχουν μεταξύ συγκληρονόμων;

Κάθε συγκληρονόμος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να αποκτήσει ολόκληρο ένα περιουσιακό στοιχείο, πληρώνοντας τους υπόλοιπους. Έτσι αποφεύγεται ο πλειστηριασμός και διατηρείται η αξία της περιουσίας.