Η απάντηση του Γιάννη Γκιόκα.

Στα όρια του, φαίνεται, πως έφερε τον βουλευτή του ΚΚΕ, Γιάννη Γκιόκα, η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη κατά τη συζήτηση επί του Προϋπολογισμού, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποιείται -το πολύ διαδεδομένο τις τελευταίες ημέρες, ελέω «Φραπέ»- «δικαίωμα στη σιωπή».

Ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσο σοβαρές εξελίξεις, υπάρχουν πολεμικά μέτωπα στη γειτονιά μας, υπάρχει εμπλοκή της χώρας μας σε αυτά τα μέτωπα. Υπάρχει η εξέλιξη με τον ομόλογο του κ. Γεραπετρίτη, τον κ. Φιντάν, σε μία αντίστοιχη συζήτηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση για τον κρατικό προϋπολογισμό, να ξεδιπλώνει όλο το αφήγημα της «γαλάζιας πατρίδας» και των διεκδικήσεων σε βάρος της χώρας μας, έρχεται εδώ ο κ. Γεραπετρίτης και μιλάει για τα διπλωματικά κτίρια, για τα διπλωματικά γραφεία και για όλα τα υπόλοιπα δεν λέει κουβέντα! (…) Είναι ενδεικτικό και απ’ ότι φαίνεται το «δικαίωμα σιωπής» υπάρχει και σε άλλα ζητήματα», σημείωσε ο Γιάννης Γκιόκας.

Α.Γ.