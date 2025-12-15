Πληθαίνουν οι καταγγελίες για μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις από ΑΤΜ, όσα αναφέρει αναγνώστης του Dnews που έχασε 500 ευρώ από το λογαριασμό.

Ένα νέο περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης ανάληψης χρημάτων σε ΑΤΜ τύπου Cashflex κατήγγειλε αναγνώστης του Dnews με τα όσα αναφέρει να εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των συναλλαγών.

Ειδικότερα όπως μας κατήγγειλε στις 25 Νοεμβρίου στις 11:12, από τον τραπεζικό του λογαριασμό αφαιρέθηκαν 500 € από ΑΤΜ στο Ναύπλιο, Πελοπόννησος, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Σύμφωνα με την καταγγελία, η κάρτα ήταν σε δική του κατοχή καθ’ όλη τη διάρκεια, ο κωδικός PIN δεν κοινοποιήθηκε και η ανάληψη δεν έγινε από τρίτο πρόσωπο. Παρά ταύτα, η τράπεζα αναγνώρισε τη συναλλαγή ως εξουσιοδοτημένη, οδηγώντας σε διαφωνία με τον πελάτη.

Το περιστατικό αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς μοιάζει να επαναλαμβάνει παρόμοια υπόθεση που είχε συμβεί σε πελάτισσα της Τράπεζας Πειραιώς στη Ρόδο. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αναλήψεις έγιναν σε ΑΤΜ της ίδιας αλυσίδας Cashflex, γεγονός που εγείρει υποψίες για συστημικό κενό ασφάλειας που μπορεί να επηρεάζει πολλούς χρήστες.

Ο αναγνώστης ζητά από την τράπεζα και τη διαχειρίστρια εταιρεία των ΑΤΜ να προχωρήσουν σε ενδελεχή έλεγχο της ασφάλειας των μηχανημάτων και των διαδικασιών τους. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη ενημέρωσης και προστασίας των πελατών, ώστε να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

Η νέα καταγγελία θέτει το σημαντικό ερώτημα, πόσο ασφαλείς είναι πραγματικά οι συναλλαγές στα ΑΤΜ σήμερα, όταν ακόμα και η φυσική κατοχή της κάρτας δεν φαίνεται να προστατεύει τους πελάτες από μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις.