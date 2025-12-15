Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κινήθηκε σε στενό εύρος και έκλεισε στις 2.107,43 μονάδες με μικρή άνοδο 0,15%.

Με περιορισμένες μεταβολές και ήπιο ρυθμό κινήθηκε και στη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, παραμένοντας σε φάση συσσώρευσης κοντά στις 2.100 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε στενό εύρος και έκλεισε στις 2.107,43 μονάδες με μικρή άνοδο 0,15%. Ο τραπεζικός δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος, με τις επιμέρους μετοχές να κινούνται αντίρροπα. Η Eurobank ξεχώρισε με άνοδο 4,6% στα 3,64 ευρώ, επιστρέφοντας στις συναλλαγές και καταγράφοντας τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας. Αντίθετα, απώλειες σημείωσαν η Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα, ενώ η Alpha Bank έκλεισε σχεδόν αμετάβλητη. Ο FTSE 25 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε άνοδο 0,27%.

Ο συνολικός τζίρος αυξήθηκε στα 199,9 εκατ. ευρώ, αν και σημαντικό μέρος προήλθε από πακέτα συναλλαγών. Παρά το θετικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, η ελληνική αγορά δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία υπέρβασης των 2.115 μονάδων.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, θετικά ξεχώρισαν η Τιτάν με νέο ιστορικό υψηλό και η Coca-Cola HBC, ενώ πιέσεις δέχθηκαν η Motor Oil και η Cenergy. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, άνοδο κατέγραψαν η Ελλάκτωρ, η Profile και η Austriacard, ενώ διορθωτικά κινήθηκαν η Quest και η ΕΧΑΕ.