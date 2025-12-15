Οι Αρχές βρήκαν στη βαλίτσα του 23χρονου επιμελώς κρυμμένη την κάνναβη.

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ένας 23χρονος μέλος διεθνούς σπείρας, που είχε πάνω από 18,5 κιλά κάνναβης στη βαλίτσα του.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της Δευτέρας και σύμφνα με την αστυνομία οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 23χρονου μετά από πληροφορίες από την Homeland Security Investigations (HSI) της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν κατά την άφιξη του από χώρα του εξωτερικού και τον ακινητοποίησαν. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη βαλίτσα του, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα 18 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, δηλαδή skunk. Επίσης, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.