Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην δημοφιλή παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ.

Οι Garbage ανέβηκαν στη σκηνή στην Όπερα του Σίδνεϊ για συναυλία λίγες ώρες μετά την τρομοκρατική πολύνεκρη επίθεση στην παραλία Μπόντι της πόλης της Αυστραλίας.

Η τραγουδίστρια Σίρλεϊ Μάνσον αναφέρθηκε στην τραγωδία κατά τη διάρκεια της συναυλίας απευθυνόμενη στο κοινό:

«Αυτός ο κόσμος έχει γίνει εκπληκτικά τρομακτικός, βίαιος, γεμάτος μίσος, μισαλλόδοξος και νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πραγματικά, ως άνθρωποι που δεν πιστεύουν σε όλο αυτόν τον διαχωρισμό και όλη αυτή τη μισαλλοδοξία, είναι να προσπαθήσουμε να ομολογήσουμε την αγάπη μας ο ένας για τον άλλον».

«Είμαστε ένα συγκρότημα που πάντα πίστευε ότι είμαστε ένας λαός κάτω από έναν ήλιο» πρόσθεσε η Μάνσον. «Δεν έχει σημασία ποιον Θεό λατρεύεις, τι χρώμα δέρματος έχεις, ποιο είναι το φύλο σου, ποιος είναι ο σεξουαλικός σου προσανατολισμός, τι φαγητό σου αρέσει να τρως, τι ρούχα σου αρέσει να φοράς.. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, όλα αυτά είναι τόσο *** ηλίθια, έχουμε ανθρώπους στην εξουσία που μας λένε να μισούμε ο ένας τον άλλον, να καταστρέφουμε ο ένας τον άλλον» ανέφερε.

{https://www.instagram.com/p/DSR6ifWDq9x/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μάνσον δημοσίευσε επίσης δήλωση στη σελίδα των Garbage στο Instagram και αποκάλυψε ότι έξι μέλη της οικογένειάς της βρίσκονταν στην παραλία ώρες πριν από την τρομοκρατική επίθεση. «Οι καρδιές μας είναι με τα θύματα και τις επιζήσασες οικογένειές τους που τώρα αντιμετωπίζουν μια απερίγραπτη απώλεια και θλίψη» έγραψε η τραγουδίστρια τονίζοντας ότι οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν».

Οι Garbage έκαναν αλλαγή της τελευταίας στιγμής στη λίστα των τραγουδιών που ερμήνευσαν επιλέγοντας να συμπεριλάβουν το «Fix Me Now» που έχεις αναφορές στον φόβο από το ομώνυμο άλμπουμ τους του 1995 για πρώτη και μοναδική φορά κατά τη διάρκεια του σκέλους της παγκόσμιας περιοδείας τους στην Αυστραλία.

{https://www.instagram.com/p/DSP3CbNE09O/}