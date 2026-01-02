Φερόμενος ως δράστης ένας άνδρας από τη Βόρεια Καρολίνα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκάλυψε σήμερα ότι κατάφερε να σταματήσει τρομοκρατική επίθεση ενός άνδρα από τη Βόρεια Καρολίνα, εμπνευσμένη από το ISIS, χρησιμοποιώντας μαχαίρια και σφυριά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Κρίσταν Στούρντιβαντ, 18 ετών, από το Μίντ Χιλ της Βόρειας Καρολίνας, κατηγορήθηκε για παροχή υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πράκτορες του FBI που έψαχναν το σπίτι του Στούρντιβαντ βρήκαν ένα χειρόγραφο έγγραφο με τίτλο «Επίθεση Πρωτοχρονιάς 2026», στο οποίο φέρεται να συζητούσε σχέδια για να μαχαιρώσει έως και 20 ανθρώπους, αλλά και να επιτεθεί σε αστυνομικούς.