«Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον», είπε ο άνθρωπος που αφόπλισε έναν από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ.

Ο Άχμεντ Αλ-Άχμεντ που τραυματίστηκε αφοπλίζοντας έναν από τους δράστες της σφαγής στο Bondi Beach στο Σίδνεϊ, έλαβε 2,5 εκατομμύρια δολάρια από δωρεές περίπου 43.000 ανθρώπων παγκοσμίως, για το θάρρος και τον ηρωισμό του.

Όταν ο influencer Zachery Dereniowski επισκέφθηκε τον 42χρονο ήρωα της Αυστραλίας στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, για να του παραδώσει την επιταγή, ο Αχμέντ αναρωτήθηκε: «Το αξίζω;»

«Κάθε σεντ», ήταν η απάντηση.

Όταν ζητήθηκε από τον Αχμέντ να στείλει ένα μήνυμα στους δωρητές, ήταν συγκινητικός: «Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι οι άνθρωποι», είπε, υψώνοντας τη γροθιά του. «Και ξεχάστε όλα τα κακά του παρελθόντος. Συνεχίστε να σώζετε ζωές», πρόσθεσε.

«Όταν έσωσα τους ανθρώπους, το έκανα από την καρδιά μου», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, επισκέφθηκε τον συριακής καταγωγής άνδρα στο νοσοκομείο St George του Σίδνεϊ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και τον ευχαρίστησε εκ μέρους κάθε Αυστραλού.

