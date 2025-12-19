Το «Μητρώο 11» και η προστασία που χαρίζει έως 10.000 ευρώ: Ποιες ενοχλητικές κλήσεις εξαιρούνται.

Μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημιώσεις για τα ενοχλητικά τηλεφωνήματα που προσπαθούν να σας πουλήσουν από φυσικό αέριο μέχρι... σκούπες; Κι όμως μπορείτε.

H πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε συνταγματική τη σχετική διάταξη, φέρνει ξανά στο προσκήνιο την αποζημίωση της τάξης των 10.000 που προβλέπει το «Μητρώο 11».

Το αποκαλούμενο «Μητρώο 11», που θεσπίζεται από το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006, αποτελεί υποχρεωτικό μηχανισμό προστασίας των καταναλωτών από ανεπιθύμητες διαφημιστικές κλήσεις.

Κάθε πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να διατηρεί σχετική λίστα, στην οποία εγγράφονται οι συνδρομητές που δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές επικοινωνίες για εμπορική προώθηση ή διαφήμιση.

Η εγγραφή στο μητρώο μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους: είτε ηλεκτρονικά, είτε με φυσική παρουσία σε κατάστημα του παρόχου, είτε μέσω του ειδικού πενταψήφιου αριθμού εξυπηρέτησης, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.

Σε περιπτώσεις όπου ένας συνδρομητής εξακολουθεί να δέχεται διαφημιστικές κλήσεις παρά την εγγραφή του στο μητρώο, ο νόμος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις. Ο θιγόμενος δικαιούται αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, με το κατώτατο ποσό να ορίζεται στις 10.000 ευρώ.

Προσοχή! Η προστασία που προσφέρει το «Μητρώο 11» δεν είναι απόλυτη: Δεν καλύπτει περιπτώσεις τηλεφωνικών κλήσεων που προέρχονται από εταιρείες ή call centers εγκατεστημένα – ή εμφανιζόμενα ως εγκατεστημένα – εκτός Ελλάδας.