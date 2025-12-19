«Ο αντίπαλος είναι κοινός, είναι η πολιτική του κέρδους, το εχθρικό σημερινό κράτος, η σάπια ΕΕ, που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα συμφέροντα των λίγων», τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Οι αγρότες, όχι μόνο δεν "ταλαιπωρούν την κοινωνία", όπως συνεχίζει προκλητικά η κυβέρνηση να ισχυρίζεται, αλλά "ανοίγουν δρόμους" για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση όλου του λαού. Γι' αυτό άλλωστε και έχουν τη στήριξη της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις», δήλωσε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και σημείωσε καταλήγοντας:

«Αυτό απέδειξαν οι βιοπαλαιστές αγρότες έμπρακτα με τη στάση και την αλληλεγγύη τους στον αγώνα που δίνουν οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών για τη δική τους δικαίωση. Σε τελική ανάλυση, ο αντίπαλος είναι κοινός, είναι η πολιτική του κέρδους, το εχθρικό σημερινό κράτος, η σάπια ΕΕ, που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα συμφέροντα των λίγων».