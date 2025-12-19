Δεδομένου ότι πλησιάζει και η λήξη του πρώτου τετραμήνου σε Γυμνάσια και Λύκεια, τα σχολεία προχωρούν σε ελέγχους απουσιών, τα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Δύο μόλις μέρες απομένουν για την λήξη των μαθημάτων στα σχολεία για το 2025 με την ανάπαυλα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές να εξασφαλίζει δεκαέξι μέρες ανεμελιάς για τους μαθητές όλων των βαθμίδων.

Η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου αποτελεί την τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης και δικαιολόγησης απουσιών για το 2025. Μαθητές και γονείς καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε επανάληψη της τάξης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας, οι απουσίες διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο συνολικά τις 114 απουσίες για Γυμνάσια και Λύκεια. Από αυτές, μέχρι 50 μπορούν να δικαιολογηθούν με υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα, ενώ οι υπόλοιπες απαιτούν ιατρική βεβαίωση.

Δεδομένου ότι πλησιάζει και η λήξη του πρώτου τετραμήνου σε Γυμνάσια και Λύκεια, τα σχολεία προχωρούν σε ελέγχους απουσιών και ενημερώνουν τους γονείς για μαθητές που βρίσκονται κοντά στο όριο. Οι γονείς καλούνται να προσκομίσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη σχολική μονάδα, καθώς μετά τη λήξη των προθεσμιών δεν υπάρχει δυνατότητα αναδρομικής δικαιολόγησης. Παράλληλα, οι διευθυντές των σχολείων υπενθυμίζουν ότι απουσίες λόγω ασθένειας, συμμετοχής σε αγώνες, πολιτιστικές δράσεις ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι η συστηματική φοίτηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή εκπαιδευτική πορεία των μαθητών και καλεί γονείς και μαθητές να παρακολουθούν στενά τον αριθμό των απουσιών, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις στο τέλος της χρονιάς.

Τι ισχύει για την δικαιολόγηση των απουσιών - Η διαδικασία ανά περίπτωση

Τα δικαιολογητικά των απουσιών των μαθητών προσκομίζονται είτε στο σχολείο μόνο από τον κηδεμόνα, είτε ηλεκτρονικά μέσω Gov.gr, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα επιστροφής των μαθητών/τριων στο σχολείο και καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του/της μαθητή/τριας μιας ή δύο ημερών, λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων. Οι ημέρες αυτές των απουσιών που δικαιολογεί ο κηδεμόνας δεν μπορεί να είναι περισσότερες από δύο (2) ημέρες αθροιστικά και μέχρι πέντε (5) για όλο το έτος.

Αίτηση δικαιολόγησης απουσιών

Υπεύθυνη δήλωση ασθενείας

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο (2) ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη 10η ημέρα από την επιστροφή του/της μαθητή/τριας στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη ιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Αίτηση δικαιολόγησης απουσιών (κατεβάστε την αίτηση)

Ιατρική βεβαίωση

Σε καμία περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την άδεια του Διευθυντού του σχολείου σε ώρες του προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχόμενες.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις ή οι ιατρικές βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από αίτηση προς τη Δ/νση του σχολείου.