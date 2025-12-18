Οι 17χρονοι βρέθηκαν στα Χανιά στο πλαίσιο πολυήμερης σχολικής εκδρομής.

Στα Χανιά, δύο 17χρονοι μαθητές Λυκείου συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου καθώς βρέθηκαν να κατέχουν 10 γραμμάρια κάνναβης κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε τυχαία από την ομάδα ΔΙΑΣ στην πλατεία 1866, με τις ποσότητες να κατάσχονται σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθησαν χθες (17.12.2025) το μεσημέρι στα Χανιά, δύο ανήλικοι ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους δύο ημεδαπούς κατά την διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μικροποσότητες κάνναβης. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».