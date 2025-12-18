Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+

Οκτώ διαδοχικές νίκες και έντεκα σερί αγώνες αήττητη (δέκα νίκες – μια ισοπαλία) μετράει η ασταμάτητη ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται την ρουμανική Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Πέμπτη 18/12, 22:00) στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League, με μοναδικό στόχο τη νίκη.



Αν την πετύχει, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα τερματίσει τρίτη ή τέταρτη, στην καλύτερη θέση δηλαδή που θα έχει πάρει ελληνική ομάδα σε League Phase, θα καπαρώσει θέση στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 23 ολόκληρα χρόνια και θα αποφύγει αντίπαλο από το Top-8 μέχρι τα προημιτελικά, έχοντας την ρεβάνς στην έδρα της στους «16» και στην οκτάδα, εφόσον βεβαίως φτάσει μέχρι αυτή.



Η Interwetten.gr… ποντάρει στην Ένωση με απίθανη απόδοση 17.00*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με πέντε επιλογές από την καθοριστική αναμέτρηση στην ΑγιάΣοφιά, η οποία θα κρίνει την μετέπειτα ευρωπαϊκή πορεία της ελληνικής ομάδας.



Έχουμε και λέμε: Νίκη της ΑΕΚ, να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά, να εκτελεστούν πάνω από 8,5 κόρνερ συνολικά και να σκοράρουν ο ήρωας της Σαμψούντας, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, αλλά και ο εξαιρετικά φορμαρισμένος εσχάτως Ορμπελίν Πινέδα.



Ιδανικό ορεκτικό για την αγωνιστική, η οποία διεξάγεται όλη στις 22:00, ο πρώτος ημιτελικός του Σούπερ Καπ Ιταλίας μεταξύ Νάπολι και Μίλαν (18/12, 21:00), αλλά και αναμετρήσεις Κυπέλλου σε Ισπανία, Ολλανδία και Τουρκία.



Παράλληλα, βεβαίως, συνεχίζεται και η Ευρωλίγκα με την διεξαγωγή της 17ης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός, την σπουδαία νίκη του στην Κωνσταντινούπολη επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, υποδέχεται την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη (18/12, 21:15), με στόχο να την πλησιάσει στην βαθμολογία.



Και ο Ολυμπιακός, μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, αναζητά νίκη – λύτρωση υποδεχόμενος την ουραγό Βιλερμπαν (Παρασκευή 19/12, 21:15), με την Interwetten.gr να… μοιράζει ασίστ με δεκάδες ειδικές αγορές με στατιστικά ομάδων και παικτών.



