Ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά.

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς διαγράφηκε ο Ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς μετά από επεισόδιο με δημοσιογράφο στο Στρασβούργο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του. Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Τι οδήγησε στη διαγραφή Παππά

Όλα έγιναν το βράδυ της Τρίτης σε μπαρ στο Στρασβούργο. Εκεί είχαν πάει δημοσιογράφοι της αποστολής, περίπου στις 23:30 τοπική ώρα ενώ στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς.

Ο δημοσιογράφος του News24/7 Νίκος Γιαννόπουλος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν, όταν απροκάλυπτα, όπως καταγγέλλει και αναίτια, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του, του έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μη με ξαναακουμπήσεις».

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον Ν. Γιαννόπουλο να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ο Νίκος Παππάς φέρεται να του έριξε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος του φώναξε «τι κάνεις εκεί; είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής» με τον Νίκο Παππά να του απαντά «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;».

Ο δημοσιογράφος στη συνέχεια επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή, βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ (ο παθών, δημοσιογράφοι και ο Ν. Παππάς με συνεργάτες του) όπου ο Νίκος Παππάς φέρεται να έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του δημοσιογράφου. Ο Νίκος Γιαννόπουλος αποχώρησε με συνάδελφό του και επέστρεψε στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία ουδέποτε απάντησε. Την Τετάρτη, ο δημοσιογράφος υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση.

Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η ανάρτηση του δημοσιόγραφου Νίκου Γιαννόπουλου

Σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος σημειώνει ότι «Καλησπέρα σε όλους,όλες,όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους...»

Μαρινάκης κατά ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα

Ανακοίνωση για το περιστατικό και τη διαγραφή Παππά με σαφείς αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία. Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης] αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.

«Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».

ΠΑΣΟΚ: Τραμπούκικη συμπεριφορά

«Καταδικάζουμε τον ξυλοδαρμό και την τραμπούκικη συμπεριφορά του Ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. «Πράξεις βίας και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή και δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας» καταλήγει.

Νέα Αριστερά: Ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατική λειτουργία

Σφοδρή κριτική και από τη Νέα Αριστερά για τον Νίκο Παππά, όπου σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως «Η επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, στο Στρασβούργο από τον μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, είναι απολύτως καταδικαστέα και αδιανόητη. Η βία απέναντι σε δημοσιογράφο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Αποτελεί ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατική λειτουργία. Η Νέα Αριστερά στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό του δημοσιογράφου και κάθε ανθρώπου που κάνει τη δουλειά του χωρίς φόβο».