Ο Ερντογάν συζήτησε το θέμα με τον Πούτιν στο Τουρκμενιστάν.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να επιστρέψει τα πυραυλικά συστήματα S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία πριν από περίπου μία δεκαετία, σύμφωνα με το Bloomberg, μια κίνηση που θα έβαζε τέλος στην αμφιλεγόμενη συμφωνία που προκάλεσε εντάσεις στη σχέσεις της Άγκυρας με τις ΗΠΑ και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ.

Μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο της Τουρκίας για την αγορά αμερικανικών F-35, κάτι που επιδιώκει εδώ και χρόνια.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε στον Βλαντιμίρ Πούτιν το ζήτημα των S-400 κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Τουκρμενιστάν την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ είχαν προηγηθεί σχετικές συζητήσεις μεταξύ Τούρκων και Ρώσων αξιωματούχων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Άγκυρα εκτιμά ότι ο ρόλος που διαδραματίζει στη διαμεσολάβηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα ενθαρρύνει τη Μόσχα να αντιμετωπίσει θετικά το αίτημα, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg, η Τουρκία επιδιώκει επιστροφή χρημάτων που δαπάνησε για την αγορά του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, κάτι που ανοίγει το ενδεχόμενο να ζητήσει συμψηφισμό με τον «λογαριασμό» από τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στις αρχές Δεκεμβρίου ο Τομ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι πιο κοντά στο να εγκαταλείψει τους S-400 και εκτίμησε ότι αυτό το θέμα θα μπορούσε να επιλυθεί τους επόμενους 4-6 μήνες.