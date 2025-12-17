Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΣΗΕΑ για την επίθεση στον Νίκο Γιαννόπουλο.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου να του επιτεθεί αναίτια και να τον γρονθοκοπήσει στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Συγκεκριμένα, και όπως σημειώνει η ΕΣΗΕΑ: «Το θλιβερό επεισόδιο έλαβε χώρα την Τρίτη 16/12 στο Στρασβούργο, όπου ο δημοσιογράφος βρισκόταν σε αποστολή και μαζί με άλλους συναδέλφους του και βρέθηκε στον ίδιο χώρο με τον Ευρωβουλευτή, ο οποίος συνοδευόταν από συνεργάτες του.

Σήμερα, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση κατά του Ευρωβουλευτή, ο οποίος κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο και αναζητείται για να δικασθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Μετά το περιστατικό ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Ευρωβουλευτή του».