Δεκτή έκανε το Σάββατο (31/1), ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, την παραίτηση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας της χώρας, Μίροσλαβ Λάιτσακ, έπειτα από αποκαλύψεις ότι είχε ανταλλάξει μηνύματα με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Τα μηνύματα περιλαμβάνονται στο υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης ερευνητικών εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Επστάιν.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε στο Facebook, ο Ρόμπερτ Φίτσο χαρακτήρισε τον Λάιτσακ «εξαιρετικό διπλωμάτη» και δήλωσε ότι η Σλοβακία χάνει «μια ανεκτίμητη πηγή εμπειρίας στη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική». Ο Λάιτσακ είχε διατελέσει υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας σε κυβερνήσεις υπό τον Φίτσο την περίοδο 2009–2020.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες από τρία εκατομμύρια σελίδες εγγράφων από τον φάκελο Επστάιν. Τα έγγραφα αναφέρονται σε σειρά προβεβλημένων προσώπων, μεταξύ των οποίων ο Στιβ Μπάνον, ο Έλον Μασκ και διεθνείς πολιτικοί ηγέτες, ενώ περιλαμβάνουν και ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ του Λάιτσακ και του Επστάιν.

Σύμφωνα με τα νεοδημοσιοποιηθέντα αρχεία, ο Επστάιν αντάλλασσε σκωπτικά σχόλια με τον Λάιτσακ για γυναίκες, την ώρα που συζητούσαν για συναντήσεις του τελευταίου με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Λάιτσακ αρχικά αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρατυπία, χαρακτηρίζοντας την επικοινωνία ανεπίσημη και ελαφρού χαρακτήρα. Στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του, προκειμένου –όπως ανέφεραν σλοβακικά μέσα ενημέρωσης– να μην υπάρξει πολιτικό κόστος για τον πρωθυπουργό. «Όχι επειδή έκανα κάτι ποινικά κολάσιμο ή ανήθικο, αλλά για να μην επιβαρυνθεί πολιτικά για κάτι άσχετο με τις αποφάσεις του», φέρεται να δήλωσε.

Η αντιπολίτευση ζήτησε ενιαία την απομάκρυνσή του, ενώ στο ίδιο αίτημα συντάχθηκε και το κυβερνητικό Σλοβακικό Εθνικό Κόμμα, το οποίο, σύμφωνα με τοπικά μέσα, υποστήριξε ότι ο Λάιτσακ συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Στο ίδιο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο πρωθυπουργός επέκρινε έντονα την κάλυψη της υπόθεσης από τα Μέσα Ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς την «υποκριτική» και υπερβολική.