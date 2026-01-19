Το ΚΕΠΕΑ με οδηγό του ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους σε περίπτωση παραίτησης.

Η παραίτηση μπορεί να γίνει ρητά ή σιωπηρά και στην περίπτωση της δεν οφείλεται αποζημίωση, σε κάθε περίπτωση, όμως, ο εργαζόμενος, κατά την αποχώρησή του δικαιούται, εφόσον δεν έχει λάβει την ετήσια άδειά του, αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας και επιδόματος αδείας, καθώς και των πάσης οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών και επιδομάτων του.

Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

Με το άρθρο 38 του Ν. 4488/2017, όπως αυτό εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 5053/2023, προβλέφθηκε η υποχρέωση του εργοδότη να αναγγέλλει ηλεκτρονικά την παραίτηση του εργαζόμενου στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο καταργείται η υποχρέωση συνυπογραφής από τον εργοδότη, καθώς η αποχώρηση αποτελεί μονομερή ενέργεια του εργαζομένου. Το σύστημα διασφαλίζει την ταυτοποίηση μέσω των ατομικών κωδικών πρόσβασης.

Εάν ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από την εργασία του για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) συναπτών εργάσιμων ημερών, ο εργοδότης θα μπορέσει να αναγγείλει την οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου, εκλαμβάνοντας την απουσία του ως παραίτηση, υπό τις εξής προϋποθέσεις: (α) να γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο γραπτή όχληση για την αυθαίρετη απουσία του, β) να παρέλθει επιπλέον χρονικό διάστημα πέντε (5) συναπτών εργάσιμων ημερών από την άνω όχλησή του από τον εργοδότη του. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο εργοδότης υποχρεούται, την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του πενθημέρου, να αναγγείλει την οικειοθελή αποχώρηση, αναρτώντας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ το έντυπο της αναγγελίας, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του εργαζόμενου, καθώς και την γραπτή όχληση προς τον εργαζόμενο.

Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων αυτής, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.