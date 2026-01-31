Η ηλεκτρονική διασύνδεση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών για σκοπούς ελέγχου και λήψης μέτρων θα είναι πλέον μόνιμη και σε ζωντανή σύνδεση.

Άμεση και ζωντανή σύνδεση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όλες τις καταθέσεις, τις κινήσεις, τις μεταφορές, τις πληρωμές, τις κάρτες και τις αναλήψεις μετρητών αναμένεται να αποκτήσει η εφορία. Πλέον οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ θα γίνονται άμεσα και αυτόματα.

Το νέο σχέδιο αναμένεται μέσα στο 2026. Ο βασικότερος μοχλός των φορολογικών ελέγχων θα είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων και η αποστολή εμβασμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα υπόλοιπα και οι κινήσεις (πιστώσεις – μεταφορές – αναλήψεις) συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα ή τον τζίρο των επιχειρήσεων.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών για σκοπούς ελέγχου και λήψης μέτρων θα είναι πλέον μόνιμη και σε ζωντανή σύνδεση.

Με την αδιάκοπη πρόσβαση των φοροελεγκτικών υπηρεσιών στα δεδομένα των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών και των καρτών η ΑΑΔΕ θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται και θα αξιοποιεί τα στοιχεία που αφορούν τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, των λογαριασμών πληρωμών, των προπληρωμένων καρτών και των πιστωτικών καρτών των φορολογουμένων.

Τι θα βλέπει η ΑΑΔΕ

Προβλέπει δηλαδή μόνιμη άρση του τραπεζικού απορρήτου και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ολων των καταθέσεων χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς

όλων των αναλήψεων χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς

όλων των μεταφορών χρηματικών ποσών από λογαριασμό σε λογαριασμό

όλων των πληρωμών που πραγματοποιούνται από και προς φυσικά και νομικά πρόσωπα μέσω τραπεζικών λογαριασμών

όλων των πληρωμών που πραγματοποιούν τα φυσικά πρόσωπα μέσω προπληρωμένων και πιστωτικών καρτών, αλλά και των εξοφλήσεων οφειλών σε πιστωτικές κάρτες.

Τι ελέγχει τώρα η εφορία στους τραπζικούς λογαριασμούς

Ήδη, όπως είναι γνωστό, από το «κόσκινο» των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και των ελέγχων της ΑΑΔΕ θα περάσουν και φέτος χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους πραγματοποίησαν μεγάλου ύψους συναλλαγές μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Στο στόχαστρο θα μπουν κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα, αλλά και λοιπές κατηγορίες φυσικών προσώπων.

Οι τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα οφείλουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ όλα τα δεδομένα για μεγάλου ύψους συνολικά ποσά καταθέσεων, αναλήψεων και επενδύσεων σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.) που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2024.

Επιπλέον, έως τις 30 Απριλίου 2025, οι τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία για εμβάσματα, επιταγές και εισπράξεις πελατών τους μέσω πιστωτικών καρτών, καθώς και δεδομένα συναλλαγών μεγάλου ύψους όσων πελατών τους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα.

Εφόσον από τις διασταυρώσεις αυτές προκύψουν περιπτώσεις στις οποίες τα ποσά που θα βρεθούν κατατεθειμένα πρωτογενώς στους λογαριασμούς των ελεγχομένων δεν καλύπτονται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, οι επιπλέον διαφορές θα πρέπει να δικαιολογηθούν από τους ελεγχόμενους φορολογούμενους με την προσκόμιση στοιχείων που θα αποδεικνύουν τη νόμιμη προέλευσή τους.

Αν οι φορολογούμενοι που θα ελεγχθούν δεν καταφέρουν να δικαιολογήσουν τα επιπλέον αυτά ποσά, θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκους πρόσθετους φόρους εισοδήματος, που θα υπολογιστούν με ποσοστό 33% επί των μη δικαιολογημένων ποσών, τα οποία θα χαρακτηριστούν ως «παράνομη προσαύξηση περιουσίας».

Ο εντοπισμός των παραβατών θα γίνει με το ειδικό λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (ΕΛΑΕΠΠ) της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την ισχύουσα νομοθεσία, τα δεδομένα που οφείλουν να διαβιβάσουν οι τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στην ΑΑΔΕ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025 για να τη διευκολύνουν στη διενέργεια διασταυρώσεων και φορολογικών ελέγχων σε μεγάλου ύψους συναλλαγές και επενδύσεις είναι:

Δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν κατά το έτος 2024 είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ. Τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ είναι, ειδικότερα, τα εξής:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών ή ΕΛΤΑ,

β) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού,

γ) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,

δ) Αριθμός λογαριασμού,

ε) Ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ,

στ) Ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ,

ζ) Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό,

η) Υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο,

θ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217, ι) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Στοιχεία για το χαρτοφυλάκιο φυσικών προσώπων που αφορά κινητές αξίες χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από 200.000 ευρώ, με ημερομηνία 31/12/2024 και με ημερομηνία 31/12/2023. Τα στοιχεία αυτά είναι:

α) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων,

β) ΑΦΜ των δικαιούχων ή, όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,

γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ’ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,

δ) Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε ευρώ την 31η/12/2024 και την 31η/12/2023.

Στοιχεία που πρέπει να διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ μέχρι 30 Απριλίου

Επιπλέον, οι τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία οφείλουν μέχρι τις 30 Απριλίου 2025 να διαβιβάσουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία που αφορούν: α) μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, β) εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.