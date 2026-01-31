Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι οι νέοι πελάτες ενημερώνονται για τη δυνατότητα ένταξης στα συνδρομητικά πακέτα κατά το άνοιγμα λογαριασμού.

Μετά τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank αναμένεται να γίνει η τρίτη συστημική τράπεζα που προχωρά στην αυτόματη αναβάθμιση απλών καταθετικών λογαριασμών σε λογαριασμούς προνομίων, έναντι μηνιαίας συνδρομής ύψους μερικών λεπτών του ευρώ (0,50–0,80 ευρώ). Οι λογαριασμοί αυτοί προσφέρουν τη δυνατότητα διενέργειας βασικών τραπεζικών συναλλαγών, όπως εμβάσματα, πληρωμές λογαριασμών και έκδοση καρτών, χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Alpha Bank σχεδιάζει, εκτός απροόπτου, να εντάξει το σύνολο των καταθετών της στο βασικό συνδρομητικό πρόγραμμα MyAlpha Benefit Base, με μηνιαίο κόστος 0,80 ευρώ, εντός των πρώτων ημερών του Φεβρουαρίου. Οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα εξαίρεσης (opt-out) μέσω e-banking οποιαδήποτε στιγμή. Πηγές της τράπεζας αναφέρουν ότι στόχος της κίνησης είναι η παροχή δωρεάν συναλλαγών και η αποφυγή αποσπασματικών χρεώσεων που συχνά επιβαρύνουν τους πελάτες.

Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι οι νέοι πελάτες ενημερώνονται για τη δυνατότητα ένταξης στα συνδρομητικά πακέτα κατά το άνοιγμα λογαριασμού, ενώ οι υφιστάμενοι ενημερώνονται σταδιακά. Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ παραμένει ασαφές αν η αυτόματη αναβάθμιση θα εφαρμοστεί καθολικά ή αν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Η Eurobank ήταν η πρώτη που υιοθέτησε αντίστοιχο μοντέλο, μετατρέποντας τον Αύγουστο του 2024 όλους τους απλούς λογαριασμούς σε προνομιακούς του πακέτου My Blue Advantage, με μηνιαία συνδρομή 0,60 ευρώ ή δωρεάν για πελάτες που τη χρησιμοποιούν ως βασική τράπεζα. Αντίστοιχα, το περασμένο καλοκαίρι η Εθνική Τράπεζα αναβάθμισε τους απλούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε Λογαριασμούς Προνομίων, με μηνιαίο κόστος 0,80 ευρώ, χωρίς εξαιρέσεις.

Αντιδράσεις και καταγγελίες

Οι εξελίξεις αυτές, ιδίως στην περίπτωση της ΕΤΕ και της Alpha Bank, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από καταθέτες και ενώσεις καταναλωτών. Η Ένωση Καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ καταγγέλλει αδιαφανείς και παραπλανητικές πρακτικές, επικαλούμενη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία η αλλαγή όρων τραπεζικών λογαριασμών χωρίς ρητή συγκατάθεση των πελατών μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΕΚΕ, πάνω από 7 στους 10 καταθέτες διατηρούν λογαριασμούς με υπόλοιπα κάτω των 1.000 ευρώ, πολλοί εκ των οποίων είναι ουσιαστικά ανενεργοί. Μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις της τελευταίας διετίας που περιόρισαν δραστικά τις λεγόμενες «λαϊκές» προμήθειες, η διατήρηση ανενεργών λογαριασμών χάνει σε πολλές περιπτώσεις τη χρησιμότητά της. Υπό αυτό το πρίσμα, η αυτόματη μετατροπή σε συνδρομητικούς λογαριασμούς ενδέχεται να οδηγήσει και στο κλείσιμο μέρους αυτών.

Τι λέει η ΕΚΠΟΙΖΩ

Μετά την Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank προβαίνει σε μονομερή μετατροπή των καταθετικών λογαριασμών των καταναλωτών, επιβάλλοντας μηνιαίες χρεώσεις. Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. δέχεται πλήθος νέων καταγγελιών από καταναλωτές σχετικά με επιστολές που η Alpha Bank έστειλε πρόσφατα σε πελάτες της. Οι επιστολές αυτές ενημερώνουν – με τρόπο αδιαφανή και παραπλανητικό και με το πρόσχημα παροχής δήθεν προνομίων – ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2026 οι δωρεάν καταθετικοί λογαριασμοί θα ενταχθούν αυτόματα στο πακέτο συναλλαγών myAlpha Benefit Base, με μηνιαία συνδρομή 0,80 ευρώ.

H μετατροπή αυτή αφορά λογαριασμούς που έως σήμερα δεν έφεραν καμία επιβάρυνση και αναμένεται να επηρεάσει δυσμενώς χιλιάδες καταναλωτές στο άμεσο μέλλον, ιδιαίτερα όσους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής διαχείρισης των λογαριασμών τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εναντιωθούν εγκαίρως στους νέους αυτούς όρους.

Οι καταναλωτές, εφόσον δεν επιθυμούν τη μετατροπή του λογαριασμού τους, θα πρέπει να δηλώσουν την άρνησή τους έως τις 30 Ιανουαρίου 2026. Εάν δεν το πράξουν εγκαίρως, η αδράνεια αυτή μεταφράζεται αυτόματα ως σιωπηρή αποδοχή της χρέωσης και των νέων συμβατικών όρων. Πρόκειται για πρακτική απαράδεκτη και καταχρηστική και ως τέτοια έχει κριθεί και με αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι στον λογαριασμό, θα πρέπει να ενημερωθούν από τον δικαιούχο και να εναντιωθούν από κοινού για να ματαιώσουν την αυθαίρετη μετατροπή των συμβάσεών τους. Επίσης, έως την απενεργοποίηση της υπηρεσίας, η συνδρομή του τρέχοντος μήνα που έχει ήδη χρεωθεί δεν επιστρέφεται!

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. απέστειλε, στις 30/12/2025, Εξώδικη Πρόσκληση κατά της Alpha Bank αναφορικά με τη μονομερή τροποποίηση της υφιστάμενης συμβατικής σχέσης και την αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών των υφιστάμενων λογαριασμών, καλώντας τη να παύσει την παράνομη συμπεριφορά, όπως και τη χρέωση της μηνιαίας συνδρομής των 0,80 ευρώ, εφόσον δεν έχει εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη/καταναλωτή. Επιπλέον, την καλεί να απέχει από οποιαδήποτε παραπλανητική και ανακριβή ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη του πακέτου. Παράλληλα, η τράπεζα καλείται να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των υφιστάμενων λογαριασμών, χωρίς οποιασδήποτε μορφή επιβάρυνσης. Η Alpha Bank, με την από 13/01/2026 Εξώδικη Απάντησή της, εμμένει στην αυθαίρετη και καταχρηστική μετατροπή των λογαριασμών, μέσω αβάσιμων και προσχηματικών ισχυρισμών.

Όπως είναι γνωστό, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. έχει ήδη προβεί σε κατάθεση αντιπροσωπευτικής αγωγής κατά της Εθνικής Τράπεζας στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας για την ίδια αιτία, η οποία εκδικάζεται την Τετάρτη 21/01/2026. Είναι αυτονόητο ότι οι δικαστικές ενέργειες της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. θα επεκταθούν και σε κάθε άλλη τράπεζα που ακολουθεί ανάλογες πρακτικές. Και ασφαλώς, και σε άλλες αδιαφανείς, αδικαιολόγητες και παράνομες προμήθειες που επιβαρύνονται οι καταναλωτές καθημερινά στις τραπεζικές τους συναλλαγές.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. καλεί το Υπουργείο Ανάπτυξης να αναλάβει, επιτέλους, την ευθύνη που έχει για την εποπτεία και εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται για τη χρήση καταχρηστικών συμβατικών όρων και να προστατεύσει τους καταναλωτές από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και αδιαφανείς και αδικαιολόγητες προμήθειες.

