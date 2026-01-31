Κάθε τρίμηνο επίσκεψη, παρακολουθεί τις εξελίξεις στους σύγχρονους πολέμους.

Συμφωνεί διαφωνεί κανείς την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει πως ο υπουργός Άμυνας, εν αντιθέσει με πολλούς προκατόχους του, κινείται με απίστευτη επαγγελματικότητα, ευθύνη και βάση σχεδίου.

Για την επόμενη εβδομάδα, όπως πληροφορούμαστε, θα επισκεφτεί και πάλι τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πράττει περίπου κάθε τρίμηνο. Εκεί, πάλι σύμφωνα με τις πληροφορίες, του ανοίγουν οι «πιο κλειστές πόρτες» και ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις για την πόλεμο, τα σύγχρονα συστήματα κοκ.

Ο Νίκος Δένδιας, άλλωστε, θεωρείται από τα μεγάλα κέντρα στον κόσμο ένας "αξιόπιστος συνομιλητής", γεγονός που αυξάνει καθημερινά το προσωπικό του πολιτικό κεφάλαιο με τις πολιτικές που εκπροσωπεί και πιστεύει...

Β.Σκ.