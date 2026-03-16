Σειρά σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων εισάγεται σήμερα για γνωμοδότηση στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Λονδίνο, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

Τα προγράμματα εντάσσονται στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών, ο οποίος αποτελεί μέρος της «Ατζέντας 2030» για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η σημαντική αναβάθμιση της αεράμυνας της χώρας, μέσω της δημιουργίας ενός πολυεπίπεδου συστήματος αντιμετώπισης απειλών από αέρος. Το σύστημα αποτελεί βασικό πυρήνα της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα», του νέου προγράμματος αποτροπής, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός θόλου προστασίας της ελληνικής επικράτειας απέναντι σε αεροσκάφη, drones, πυραύλους και βαλλιστικούς πυραύλους. Στην παραγωγή των συστημάτων προβλέπεται συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πρόσθεσε πως στον κατάλογο των προγραμμάτων περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών στην Ανδραβίδα για την επιχειρησιακή ένταξη των μαχητικών αεροσκαφών F-35, καθώς και η αναβάθμιση περίπου 40 αεροσκαφών F-16 Block 50 στο επίπεδο Viper, ώστε η Πολεμική Αεροπορία να διαθέτει περισσότερα από 100 F-16 Viper.

Συμπλήρωσε προωθείται ο εκσυγχρονισμός των φρεγατών MEKO, με συμμετοχή ελληνικών ναυπηγείων, καθώς και προγράμματα υποστήριξης και συντήρησης αεροσκαφών («Follow On Support»), μεταξύ των οποίων και των μεταγωγικών C-27.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι πλέον οι συμβάσεις συντήρησης αντιμετωπίζονται ως εξοπλιστικά προγράμματα, με πλήρη διαφάνεια και ενημέρωση της Βουλής, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν πολλές από αυτές εντάσσονταν στις λειτουργικές δαπάνες χωρίς επαρκή έλεγχο.

Λόγω της επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο υπουργός δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Την παρουσίαση των προγραμμάτων θα κάνει ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιάννης Δαβάκης, ενώ παρόντες θα είναι και οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων για να απαντήσουν σε ερωτήσεις των βουλευτών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αντανακλούν την έγκαιρη προσαρμογή της χώρας στο νέο περιβάλλον ασφάλειας και εκτίμησε ότι η υλοποίησή τους θα οδηγήσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε μια νέα εποχή ισχύος.