Η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργου με τη Ζάκυνθο διεκόπη στο 88ο λεπτό εξαιτίας ρίψης αντικειμένων.

Χειροπέδες σε δύο άνδρες ηλικίας 28 και 48 ετών πέρασαν το απόγευμα της Κυριακής (10/05) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εγκλημάτων Πύργου, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Το περιστατικό συνέβη στη χθεσινή αναμέτρηση για τα μπαράζ ανόδου της Γ' Εθνικής ανάμεσα στον Πύργο και τη Ζάκυνθο, όταν στο 88ο λεπτό η αναμέτρηση διεκοπή λόγω ρίψης αντικειμένων που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, στο 88ο λεπτό η Ζάκυνθος ισοφάρισε την αναμέτρηση, με τους παίκτες να πανηγυρίζουν όταν ξαφνικά άρχισαν να δέχονται αντικείμενα από τους οπαδούς των γηπεδούχων. Ένα μπουκάλι τραυμάτισε στο κεφάλι ποδοσφαιριστή της Ζακύνθου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, όπου μάλιστα προαγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση.

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν μετά το πέρας της αναμέτρησης και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ συνεχίζονται έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων που συμμετείχαν στη ρίψη των αντικειμένων.