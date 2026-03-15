Στις συναντήσεις αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα έχει σειρά συναντήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, με Βρετανούς αξιωματούχους.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί και θα έχει διμερείς συνομιλίες στο Λονδίνο με τον Βρετανό ομόλογό του John Healey (17/3/2026), ενώ θα συναντηθεί επίσης με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ηνωμένου Βασιλείου, Jonathan Powell (16/3/2026).

Η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.