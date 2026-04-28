Αμφιβολίες Βανς για την εικόνα που παρουσιάζει ο Χέγκσεθ αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σε συναντήσεις, ο Τζ. Ντ. Βανς επανειλημμένα έχει εκφράσει αμφιβολίες για την εικόνα που παρουσιάζει το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας για τον πόλεμο στο Ιράν και το κατά πόσο το Πεντάγωνο έχει υποτιμήσει την κατά τα φαινόμενα δραστική μείωση των αποθεμάτων πυραύλων των ΗΠΑ, σύμφωνα με το The Atlantic.

Δύο υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο μέσο ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αμφισβητήσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δίνει το Πεντάγωνο για τον πόλεμο. Επίσης, έχει εκφράσει ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων πυραυλικών συστημάτων, σε συζητήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, ανέφεραν στο The Atlantic διάφορα άτομα με γνώση της κατάστασης.

Τόσο ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, όσο και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, Νταν Κέιν, έχουν δηλώσει πως οι ΗΠΑ διαθέτουν ισχυρό απόθεμα όπλων και έχουν παρουσιάσει ως δραματική τη ζημιά που έχουν υποστεί οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στις οχτώ εβδομάδες του πολέμου. Ωστόσο, σύμβουλοι του Βανς που μίλησαν στο The Atlantic, ανέφεραν πως ο αντιπρόεδρος έχει εκφράσει τις ανησυχίες του ως δικές του, αντί να κατηγορήσει τον Χέγκσεθ ή τον Κέιν ότι παραπλανούν τον πρόεδρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προσπαθεί να μην το κάνει προσωπικό ζήτημα και να μη δημιουργηθεί διχασμός στο πολεμικό συμβούλιο του Τραμπ.

Παρόλα αυτά, κάποιοι έμπιστοι του Βανς θεωρούν ότι η εικόνα που παρουσιάζει ο Χέγκσεθ είναι τόσο θετική, που είναι παραπλανητική. Σε δήλωση, ο αντιπρόεδρος ανέφερε πως ο επικεφαλής του Πενταγώνου «κάνει εξαιρετική δουλειά» και σημείωσε τη δουλειά του Χέγκσεθ με τον Τραμπ για να διασφαλίσει μια «κουλτούρα πολεμιστή» στις ανώτατες βαθμίδες του στρατού.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως ο Βανς κάνει «πολλές διερευνητικές ερωτήσεις για τον σχεδιασμό στρατηγικής, όπως όλα τα μέλη της ομάδας Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου».

Ο Τραμπ έχει επαναλάβει πολλές από τις δηλώσεις του Χέγκσεθ, σε ό,τι αφορά στον πόλεμο. Αλλά κάποιοι σύμβουλοι λένε ότι η αισιόδοξη εικόνα που παρουσιάζει ο Χέγκσεθ φαίνεται σχεδιασμένη ώστε να δώσει στον πρόεδρο αυτό που θέλει να ακούσει.

Η θετική εικόνα της ηγεσίας του Πενταγώνου παρουσιάζει μια ημιτελή εικόνα, στην καλύτερη περίπτωση, είπαν στο The Atlantic άτομα με γνώση των αξιολογήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών. Σύμφωνα με αυτές τις εσωτερικές εκτιμήσεις, το Ιράν διατηρεί τα δύο τρίτα της πολεμικής αεροπορίας, το μεγαλύτερο μέρος της ικανότητας εκτόξευσης πυραύλων, όπως και των μικρών, γρήγορων σκαφών, που μπορούν να τοποθετούν νάρκες και να διαταράσσουν την κυκλοφορία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Σον Πάρνελ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, δήλωσε στο The Atlantic πως ο Χέγκσεθ και άλλα μέλη της ηγεσίας του υπουργείου «δίνουν σταθερά στον πρόεδρο την ολοκληρωμένη, “γυμνή” εικόνα».