Άμεση ήταν η απάντηση του προέδρου του Ιράν στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοπιήσε τις απειλές του ότι θα χτυπήσει σκληρά το Ιράν και το απόγευμα της Τετάρτης ακολούθησαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, Ο Μασούντ Πεζεσκιάν απάντησε με ανάρτησή του.

«Οι κρίσιμες υποδομές είναι οι αρτηρίες της ζωής του λαού. Η απειλή να στοχοποιηθούν αυτές, από τα δίκτυα μεταφορών μέχρι την ηλεκτρική ενέργεια και το νερό, δεν είναι επίδειξη ισχύος αλλά σημάδι απόγνωσης απέναντι στην απόφαση ενός έθνους. Το Ιράν, βασιζόμενο στη γνώση και την ικανότητα των ειδικών του, στην εθνική ενότητα και την αλληλεγγύη, θα παραμείνει σταθερό απέναντι σε κάθε πίεση και απειλή» διαμήνυσε ο Πεζεσκιάν.

{https://x.com/drpezeshkian/status/2064750190557352116}

Πλάνα από την Τεχεράνη και βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Mehr.

{https://x.com/Gloz111/status/2064748542959165729}

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{https://x.com/ddfmarketing1/status/2064749916488880316}

{https://x.com/Gloz111/status/2064750791563301249}

Την ίδια ώρα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις απενεργοποίησαν ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Παλάου στον Κόλπο του Ομάν την Τρίτη, αφού παραβίασε τον αμερικανικό αποκλεισμό προσπαθώντας να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν.

«Στις 11:14 μ.μ. της 9ης Ιουνίου, οι δυνάμεις των ΗΠΑ απενεργοποίησαν ένα πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα αφότου ένα άλλο πλοίο παραβίασε τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό επιχειρώντας να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν», ανέφερε η CENTCOM σε δήλωση.

«Αεροσκάφος των ΗΠΑ εκτόξευσε πυρομαχικά ακριβείας στο μηχανοστάσιο του πλοίου αφού το πλήρωμα επανειλημμένα απέτυχε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων», πρόσθεσε.

{https://x.com/sentdefender/status/2064744202143932904}