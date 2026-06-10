Νέες απειλές του Τραμπ κατά του Ιράν και στη συνέχεια σύσταση «υπογράψτε τη συμφωνία, είναι πολύ καλή συμφωνία».

Με το σύνηθες απειλητικό του ύφος ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, κατά την υπογραφή του Άρθρου για την Ασφάλεια στις ΗΠΑ, ρωτήθηκε για το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν ξανά.

«Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα τους βομβαρδίσουμε. Κατέρριψαν ένα πολύ σπουδαίο μηχάνημα (είπε αναφερόμενος στο ελικόπτερο Απάτσι). Αρχικά είπαν πως δεν το έκαναν μετά το έκαναν... Είναι τυχεροί που αυτή η βόμβα δεν εξερράγη. Πήρε φωτιά. Οι τύποι αυτοί οι πιλότοι ήταν πολλοί τυχεροί» είπε ο Τραμπ.

«Δουλεύω με το Ιράν κάποιους μήνες και δεν έπρεπε να το κάνουν. Υπογράψτε τη συμφωνία, είναι πολύ καλή συμφωνία. Θα τους απαγορέψουμε να έχουν δια παντός μία πυρηνική ιστορία. Το ελικόπτερο ήταν πολύ ακριβό παρεμπιπτόντως. είπε και επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ήταν σπουδαίος, «εξάλλου τους εμποδίσαμε τον πόλεμο με την Ινδία. Ακόμα το Πακιστάν μιλάει με το Ιράν» είπε.

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα το κάνουμε ξανά σήμερα. Είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία Έχουν πολύ ηλίθιους προέδρους, πολύ ηλίθιους ανθρώπους εκεί» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2064739535385223352}

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«Δεν θα σου απαντήσω αν θα επιτεθώ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις» απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε σχετικά και για μία ακόμα φορά άλλαξε το θέμα της συζήτησης. «Έχουμε τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο και κάποιες φορές πρέπει να τον χρησιμοποιείς. Πολύ απλά το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά. Απλά να υπογράψει ένα χαρτί, είναι πλήρως διαπραγματεύσιμο. Είναι σημαντικό χαρτί αλλά καθυστερούν και τους δίνουμε χρόνο» πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι θα θέλουν να κάνουν συμφωνία αλλά δεν ξέρω ακόμα» είπε. «Παίρνουμε εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, κάθε βράδυ, πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίσει λεπτομέρειες και πρόσθεσε πως «σήμερα κάνω όλο ανακοινώσεις. Όταν ο πόλεμος τελειώσει θα δείτε να ρέει το πετρέλαιο», σημείωσε και επιβεβαίωσε ότι σύντομα θα επιστρέψει η τιμή του πετρελαίου στα προπολεμικά νούμερα.

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμα ότι η Βενεζουέλα έχει γίνει μία ευτυχισμένη χώρα [είτε το πιστεύετε είτε όχι] μετά τη δική του επέμβαση και τη σύλληψη Μαδούρο.

Για τις απειλές Ερντογάν κατά του Ισραήλ είπε ότι είναι φίλος του και τον συμπαθεί πολύ. «Είναι πολύ ισχυρός ηγέτης, δεν το έχω ακούσει αυτό αλλά αν το ήξερα θα τον έπαιρνα τηλέφωνο, Είμαστε καλοί φίλοι» αρκέστηκε να πει χωρίς να απαντήσει. Ωστόσο όταν ρωτήθηκε για το τι εύχεται για τα γενέθλιά του είπε [παγκόσμια ειρήνη».

Η Ασφαλής Αμερική

Εξηγώντας το γνωστό αντιμεταναστευτικό αφήγημα ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, υπέγραψε το άρθρο για την «Ασφαλή Αμερική».

Έκανε λόγο για εισροή μεταναστών από φυλακές και ψυχιατρικές δομές, «οι δικαστές ήταν τρομεροί και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο είπε. «Είχαμε το χαμηλότερο ποσοστό εγκληματικότητας...11.888 μετανάστες που δολοφόνησαν, πάνω 15% από αυτούς έκαναν πάνω από μία δολοφονία, νομίζω 7 δολοφονίες, είπε σε απλά μαθηματικά εξηγώντας τις πολιτικές των Δημοκρατικών.

«Μειώσαμε κατά 97% τις εισροές μεταναστών από τη θάλασσα, ψάχνουμε αυτό το 3% νομίζω είναι οι πιο θαρραλέοι είπε αστειευόμενος με τους παραβρισκόμενους να γελούν. «Δεν είναι ασφαλές πια» είπε προειδοποιώντας το Μέξικο. «Θα είναι στο πλοίο της επιστροφής το αμέσως επόμενο βράδυ».

Κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι επέτρεψαν την είσοδο σε 24 εκατ. παράνομους μετανάστες που βίαζαν γυναίκες. «Κανείς δεν έχει δει κάτι σαν αυτό είπε τιμώντας τα σχεδόν μηδενικά νούμερα της κυβέρνησής του», όπως είπε.

«Έβγαλαν φωτογραφίες το πρωί, δεν είναι κανείς στις περιοχές κοντά στο τείχος του Μεξικό που περιμένουν να μπουν μέσα. Είναι εξαιρετικό» σημείωσε και τόνισε πως «το 2016 ( πριν αναλάβει καθήκοντα στην πρώτη θητεία του)ήταν ταξίδι αναψυχής για αυτούς» είπε και αύξησε τον αριθμό σε 25 εκατ. «Καμία χώρα δεν μπορεί αν το ανεχτεί αυτό] σημείωσε.

Συνέχισε την επίθεση στην προηγούμενη διοίκηση λέγοντας πως «Δεν κάλεσαν ποτέ τον ICE, την περιπολία, για 4 χρόνια δεν κάλεσαν ποτέ τις αρμόδιες αρχές. Τους καλούσα πάντα και ρωτούσα πώς είστε, Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι. Ποίος θέλει ανοιχτά σύνορα, ποιος θέλει trangender τα παιδιά του; Αδημονώ για τη μέρα που δεν θα τους αποκαλώ Δημοκράτες πια. Θα έρθει αυτή η μέρα ελπίζω, αλλά ψήφισαν υπέρ για σεξουαλικούς παραβάτες παιδιών, για την αύξηση των φόρων, φυλομετάβαση των transgender παιδιών σας, τους διακινητές ναρκωτικών, τα καρτέλ. Είναι πραγματικά ντροπή. Δεν αγαπούν αυτή τη χώρα».