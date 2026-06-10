Το Ιράν χαρακτηρίζει το ψήφισμα «ξέπλυμα των αμερικανικών επιθέσεων».

Το αρμόδιο συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών, αποτελούμενο από 35 μέλη ενέκριναν ψήφισμα, με τη στήριξη των ΗΠΑ, με το οποίο ζητά από το Ιράν να δηλώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει και να επιτρέψει στους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ να τα επιβεβαιώσουν.

Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να περιπλέξει τις διαπραγματευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγτον και Τεχεράνης. Η κίνηση αυτή ακολούθησε λίγες ώρες μετά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ως αντίποινα στις δηλώσεις Τραμπ ότι οι Ιρανοί κατέρριψαν ελικόπτερο Απάτσι κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Οι περυσινές επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ κατέστρεψαν ή ζημίωσαν σοβαρά τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, όπου υπήρχε εμπλουτισμένο ουράνιο αλλά αρκετό από το απόθεμα που παράγει εικάζεται ότι διασώθηκε.

Ιράν: Το ψήφισμα «ξεπλένει» τις επιθέσεις των ΗΠΑ

Το Ιράν από την πλευρά του δεν έχει ενημερώσει ακόμα τον ΔΟΑΕ για το εμπλουτισμένο ουράνιο ούτε έχει επιτρέψει στους επιθεωρητές του Οργανισμού να ελέγξουν τα αποθέματά του. Για το ψήφισμα αυτό άσκησαν πιέσεις οι ΗΠΑ αλλά το Ιράν έκανε λόγο για «ξέπλυμα στρατιωτικής επιθετικότητας» καθώς οι επιθεωρητές είχαν πρόσβαση πριν από τις επιθέσεις.

Το ψήφισμα που υποβλήθηκε από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, πέρασε με 21 ψήφους υπέρ, τρεις κατά και 10 αποχές, δήλωσαν διπλωμάτες στη συνεδρίαση, που έγινε κεκλεισμένων των θυρών. Η Ρωσία, η Κίνα και ο Νίγηρας καταψήφισαν.

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«Οι επιθέσεις του ισραηλινού καθεστώτος και της Αμερικής στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν σταμάτησαν τις δραστηριότητες επαλήθευσης και ανάγκασαν τους επιθεωρητές του Οργανισμού να εγκαταλείψουν το Ιράν για λόγους ασφαλείας», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, στο X πριν από την ψηφοφορία του Διοικητικού Συμβουλίου. «Τώρα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να μετατρέψουν τις συνέπειες της παράνομης επίθεσής τους σε υπόθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», πρόσθεσε.

{https://x.com/Gharibabadi/status/2064363593194148316}

Η αποστολή του Ιράν στον ΔΟΑΕ είχε προειδοποιήσει το συμβούλιο να είναι «προσεκτικό». Το Ιράν εκνευρίζεται με τα ψηφίσματα εναντίον του και έχει απαντήσει σε προηγούμενα κλιμακώνοντας τις δραστηριότητές του ή περιορίζοντας τη συνεργασία του με τον Οργανισμό. Το ψήφισμα ανέφερε ότι το Ιράν θα πρέπει «να παρέχει στον Οργανισμό πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα πυρηνικού υλικού» και να παρέχει στον ΔΟΑΕ την πρόσβαση που χρειάζεται για να το επαληθεύσει «χωρίς καθυστέρηση».

Την ίδια ώρα ΗΠΑ Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες με στόχο την παράταση της εκεχειρίας τους και την προετοιμασία του δρόμου για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σε θέματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Τεταμένες ήδη οι συνομιλίες

Ο Τραμπ φάνηκε να εκφράζει την απογοήτευσή του για τις διαπραγματεύσεις, έχοντας επανειλημμένα δηλώσει εδώ και μήνες ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε μια αρχική συμφωνία. «Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία δράση», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του την Τετάρτη. «Άργησαν πολύ να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!» έγραψε επαναλαμβάνοντας για πολλοστή φορά τις απειλές του.

ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν πρέπει να είναι σε θέση να παράγει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν αρνείται ότι έχει τέτοιες βλέψεις από την πλευρά του.

Ένας βασικός στόχος του Τραμπ είναι η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, ιδιαίτερα των 440,9 κιλών εμπλουτισμένου σε καθαρότητα έως και 60%, ένα μικρό βήμα από το περίπου 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, όπως εκτιμά ο ΔΟΑΕ.

Με πληροφορίες του Reuters