Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα (Σάββατο), στις 10:00, στην επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη φρεγάτα «Κίμων», όπου και είχε διμερή συνάντηση στη συνέχεια (11:00) με τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν.

Ακολούθως, υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών της Γαλλίας, ενώπιον των κ.κ. Μακρόν και Μητσοτάκη, η συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.

Η επίσκεψη Μακρόν στη φρεγάτα «Κίμων»

Σαφές μήνυμα στρατηγικής σύμπλευσης και διαχρονικής φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας έστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν, μέσα από το κείμενο που έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών της φρεγάτας «Κίμων».

Κατά την επίσκεψή του μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Γάλλος πρόεδρος ανέδειξε την «αλληλεγγύη, τη φιλία και τα κοινά σχέδια» των δύο χωρών, δίνοντας έμφαση στη στενή αμυντική συνεργασία και στις κοινές προοπτικές για το μέλλον.

Ο Γάλλος πρόεδρος, μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβιβάστηκαν στην πρώτη γαλλικής κατασκευής Belharra που έχει ενταχθεί στον ελληνικό στόλο. Στο υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο, ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις επιχειρησιακές του δυνατότητες από την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην αίθουσα επιχειρήσεων της φρεγάτας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και ο Αρχηγός Στόλου παρουσίασαν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του πλοίου, το οποίο συγκαταλέγεται στα πιο προηγμένα στη Μεσόγειο.

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες μετέβησαν στη γέφυρα της φρεγάτας, ενώ η επίσκεψη κορυφώθηκε με εντυπωσιακές υπερπτήσεις μαχητικών Dassault Rafale πάνω από το πλοίο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον κυβερνήτη της φρεγάτας, πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη.

Ο Γάλλος πρόεδρος ρώτησε για την πρόσφατη αποστολή του πλοίου στην Κύπρο, με τον κυβερνήτη να απαντά ότι διήρκεσε πάνω από 40 ημέρες, δίνοντας την ευκαιρία για δοκιμή των δυνατοτήτων της φρεγάτας σε πραγματικές συνθήκες. Ο πλοίαρχος προσέφερε στον κ. Μακρόν τον θυρεό του «Κίμωνα» ως αναμνηστικό δώρο.

Στο βιβλίο επισκεπτών της φρεγάτας, ο Γάλλος πρόεδρος άφησε ένα μήνυμα με έντονο συμβολισμό για τη διμερή συνεργασία:

«Στη φρεγάτα Κίμων, στον κυβερνήτη της και στο πλήρωμά της.

Είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης, της φιλίας και των κοινών σχεδίων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Είμαστε υπερήφανοι, στο πλευρό των βιομηχανιών μας και των ομάδων τους, για αυτή την πρώτη φρεγάτα, με τα μελλοντικά μας σχέδια.

Στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Εμανουέλ Μακρόν»

Η ένταξη της φρεγάτας Belharra «Κίμων» στον ελληνικό στόλο αποτελεί κομβικό βήμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας και αναδεικνύει το βάθος της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας.

Η επίσκεψη των δύο ηγετών υπογραμμίζει τη διαρκή σύμπλευση Αθήνας και Παρισιού σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά και τη βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών στο μέλλον.