Αναρτήθηκε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε προχτες Σάββατο, 6 Ιουνίου.

Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αιχμές για τη στάση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διεθνή ζητήματα, αλλά και νέο κάλεσμα για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου, περιλαμβάνει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Το κείμενο της απόφασης κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: τις διεθνείς εξελίξεις, την κριτική στην κυβερνητική πολιτική στο εσωτερικό και την ανάγκη πολιτικών συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

Κριτική σε ΗΠΑ, Ισραήλ και κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει έντονη ανησυχία για τη διεθνή κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ έχει ενισχύσει τις τάσεις αποσταθεροποίησης και μονομερών ενεργειών στη διεθνή σκηνή. Καταδικάζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ της ειρήνης, της διπλωματίας και της τήρησης του διεθνούς δικαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Γάζα, με το κόμμα να ζητά την άμεση αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και να κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη για «ένοχη σιωπή» απέναντι στις ενέργειες της κυβέρνησης Νετανιάχου.

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Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αδυναμία ανάληψης πρωτοβουλιών ειρήνης και στρατηγικής αυτονομίας, κάνοντας ειδική αναφορά στη στάση της Ισπανίας ως θετικό παράδειγμα.

Ελληνοτουρκικά και μεταναστευτικό

Στα ελληνοτουρκικά, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επενδύει στην εικόνα των «ήρεμων νερών», χωρίς να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου και της προσφυγής στη Χάγη για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Στο μεταναστευτικό, το κόμμα απορρίπτει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, υποστηρίζοντας ότι επιβαρύνει δυσανάλογα τις χώρες πρώτης υποδοχής. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση για καλλιέργεια αντιμεταναστευτικού κλίματος.

«Κυβέρνηση διαφθοράς και κοινωνικής ανισότητας»

Στο εσωτερικό μέτωπο, η απόφαση περιγράφει μια χώρα σε κατάσταση κοινωνικής και πολιτικής κρίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για χαμηλά εισοδήματα, ακρίβεια, στεγαστική κρίση και αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική ευνοεί μεγάλα οικονομικά συμφέροντα εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι απευθείας αναθέσεις, τις οποίες χαρακτηρίζει ενδείξεις ενός συστήματος διαφθοράς και αδιαφάνειας. Το κόμμα επαναφέρει επίσης την κριτική του για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου.

Παράλληλα, παρουσιάζει τις δικές του προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη στήριξη του ΕΣΥ, τη στεγαστική πολιτική, τον πρωτογενή τομέα, την ενεργειακή αγορά και τον τραπεζικό τομέα.

Αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση

Η Κεντρική Επιτροπή απορρίπτει την κυβερνητική προσέγγιση για τη συνταγματική αναθεώρηση, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να αξιοποιήσει τη διαδικασία για την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών και τον περιορισμό δικαιωμάτων.

Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μια αναθεώρηση με έμφαση στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών, την προστασία των δημόσιων αγαθών, την κατοχύρωση κοινωνικών δικαιωμάτων και τη διεύρυνση των δημοκρατικών θεσμών.

Νέο κάλεσμα για προοδευτικές συνεργασίες

Κεντρικό πολιτικό μήνυμα της απόφασης αποτελεί η ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Η Κεντρική Επιτροπή υποστηρίζει ότι η κοινωνία ζητά συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και επικρίνει τόσο το ΠΑΣΟΚ για επιλογή αυτόνομης πορείας όσο και τη Νέα Αριστερά για τη στάση της απέναντι στις πρωτοβουλίες συνεννόησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει «θετική πολιτική εξέλιξη» που δημιουργεί νέα δυναμική στον προοδευτικό χώρο. Το κόμμα ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά την πρωτοβουλία αυτή, αλλά τη θεωρεί συμβολή στην ανασύνθεση του χώρου της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

Κλείνοντας, η Κεντρική Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η διεθνής αστάθεια, η κοινωνική δυσαρέσκεια και η άνοδος της ακροδεξιάς καθιστούν αναγκαία τη διαμόρφωση μιας νέας προοδευτικής πλειοψηφίας, με στόχο –όπως αναφέρει– την πολιτική αλλαγή και τη συγκρότηση μιας προοδευτικής κυβέρνησης.