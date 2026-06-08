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Εντός της ημέρας ο Γιάννης Δραγασάκης αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθεί.

Τη θέση της Έφης Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε βουλευτής, ανέλαβε ο Γιάννης Δραγασάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα ορκίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ολομέλεια με πολιτικό όρκο.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτακης και οι συνάδελφοι του που βρίσκονταν στην αίθουσα του ευχήθηκαν καλή αρχή και καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα.

Ο Γιάννης Δραγασακης αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθεί εντός της ημέρας από τον ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο επέστρεψε προσωρινά η θέση μετά την παραίτηση Αχτσιογλου.