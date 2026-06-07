Η άμεση επέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και η ψύχραιμη διαχείριση του περιστατικού συνέβαλαν στη διάσωση ατόμου που είχε εκδηλώσει πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του από τον 6ο όροφο κτιρίου.

Την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Πειραιά ανέδειξε η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή μια απόπειρα αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με κωδικό κλήσης «402-1» ανταποκρίθηκαν άμεσα στο συμβάν, φτάνοντας στο σημείο και αναλαμβάνοντας τη διαχείριση μιας ιδιαίτερα κρίσιμης κατάστασης.

Με ψυχραιμία, οι αστυνομικοί κατάφεραν να προσεγγίσουν το άτομο και να το καθησυχάσουν, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ελληνική Αστυνομία συνεχάρη τα μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για την άμεση ανταπόκρισή τους και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν καθημερινά οι αστυνομικές δυνάμεις στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

{https://x.com/hellenicpolice/status/2063608068139630773}