Τι άκουσαν οι ωτακουστές μας.

Η σύζυγος του Γιώργου Σουφλιά Μαριάννα δεν έχει κρύψει τα φιλο-αριστερά πιστεύω της-ξάδερφός της βλέπετε ήταν γνωστό στέλεχος του ΚΚΕ, ενώ κάποιες φορές έχει συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα- ενώ μάλλον είχε και παράπονα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλλον όμως δεν περίμενε ο πρωθυπουργός αυτά που άκουσε -όπως τα άκουσαν και οι παρόντες στη σκηνή.

-Είμαι υποχρεωμένη να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Δεν θα σε χαιρετήσω όμως γιατί δεν είμαι υποχρεωμένη να σε χαιρετίσω, ήταν τα λόγια της χήρας Σουφλιά που εξέπληξαν και τα πολιτικά πρόσωπα που ήταν παρόντα εκείνη τη στιγμή. Και που μας μετέφεραν το διάλογο...

Β.Σκ.