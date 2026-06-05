«Η επιλογή τους αποτελεί πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης προς την Πατρίδα και τους θεσμούς της», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις γίνονται ακόμη πιο ισχυρές, όταν εκφράζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας, σχολιάζοντας την κατάταξη των πρώτων εθελόντριών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις υποδέχθηκαν χθες στο ΚΕΝ Λαμίας τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες επέλεξαν να υπηρετήσουν την Πατρίδα. Η κατάταξή τους είναι ένα μεγάλο βήμα στην ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στον Στρατό των Πολιτών. Τους ευχόμαστε καλή θητεία και κάθε επιτυχία στη νέα τους πορεία», αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και προσθέτει: «Η επιλογή τους αποτελεί πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης προς την Πατρίδα και τους θεσμούς της. Οι Ένοπλες Δυνάμεις γίνονται ακόμη πιο ισχυρές όταν εκφράζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».

{https://x.com/NikosDendias/status/2062830953177731458}