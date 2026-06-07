Σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, ο κ. Δένδιας θα παραστεί στο δείπνο εργασίας των υπουργών Αμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει στην Κύπρο, όπου θα συμμετάσχει στην Ατυπη Σύνοδο των Υπουργών Αμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λευκωσία.

Σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, ο κ. Δένδιας θα παραστεί στο δείπνο εργασίας των υπουργών Αμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την Ατυπη Σύνοδο, αύριο το πρωί, Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι υπουργοί Αμυνας αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων για τις υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας, τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία, καθώς και για θέματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας, στο οποίο οι υπουργοί Αμυνας θα ανταλλάξουν απόψεις επί των αμυντικών διαστάσεων της υπό κατάρτιση Στρατηγικής Ασφάλειας, εστιάζοντας κυρίως στην προώθηση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην συμβολή της Ε.Ε. στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και στην επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42 (7) της ΣΕΕ (ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής).

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας θα γίνει δεκτός το απόγευμα της Δευτέρας από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο και θα επισκεφθεί τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Γεώργιο, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.