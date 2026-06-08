«Ενημέρωσα για την τουρκική παρενόχληση διά ασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε, κατά τη σημερινή του τοποθέτηση στην Άτυπη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λευκωσία, την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφαλείας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας τόνισε: «Ανταλλάξαμε απόψεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία στη ναυσιπλοΐα».

«Επιπλέον, κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομόλογό μου, Βασίλη Πάλμα, ενημέρωσα για την τουρκική παρενόχληση διά ασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2063916479741915324}