Ύστερα από 20 χρόνια αποχής από την μικρή οθόνη ο Πάνος Μιχαλόπουλος φαίνεται να ετοιμάζει το μεγάλο comeback του, με τα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για οριστικοποιημένη συμφωνία.

Σχεδόν 20 χρόνια έχουν περάσει απ’ όταν ο Πάνος Μιχαλόπουλος πήρε την απόφαση να απομακρυνθεί από την μικρή οθόνη, ωστόσο τα νέα ρεπορτάζ τον φέρνουν στο προσκήνιο και «ζωντανεύουν» το ενδεχόμενο μίας νέας συμφωνίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ηθοποιός αναμένεται να συμμετάσχει σε νέα παραγωγή του Alpha, η οποία βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο Πάνος Μιχαλόπουλος αναφέρθηκε στην τηλεοπτική του επιστροφή και αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από τα ρεπορτάζ και τη συμφωνία: «Εγώ δεν έχω δώσει τίποτα. Το μόνο που έχω πει είναι ότι μιλάω με τον Αμαραντίδη, ο οποίος έγραψε την «Ώρα την καλή» εδώ και είκοσι τόσα χρόνια και του είπα ότι εγώ σταματάω, γιατί δεν μπορώ, κουράστηκα, βαρέθηκα. Δεν με ενδιαφέρει. Απλώς αν κάνεις κάτι, το οποίο θα έχει ενδιαφέρον, θα το έκανα μαζί σου. Ούτε ξέρω τι λέει το σίριαλ. Δεν ξέρω τι διαπραγματεύεται για να καταλάβεις.. δεν έχω πάρει στα χέρια μου τίποτα, ούτε ένα κείμενο… Τίποτα, τίποτα. Άσε με γιατί αυτό το ρημάδι, που λέγεται ίντερνετ δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Το πήραν χαμπάρι και μου φώναζαν στη θάλασσα: «Θα σε δούμε στη τηλεόραση». Δεν μου λείπει η δημοσιότητα. Δεν μου λείπει τίποτα. Δόξα σοι ο Θεός, σε αυτά που έχω κάνει, καλά ή κακά, παίζονται στην τηλεόραση συνέχεια. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Αμαραντίδη και έχουμε σχέση φιλίας περισσότερο παρά συνεργάτες. Και μου λέει αν κάνω κάτι θα έρθεις; Του λέω άμα κάνεις κάτι θα έρθω. Κατάλαβες; Είμαι ακμαιότατος».

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης, αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει φύγει από τη ζωή: «Με έχουν πεθάνει πέντε φορές φέτος. Πέρσι με είχαν πεθάνει πιο πολλές φορές. Γιατί με πεθαίνουν δεν ξέρω. Τι μανία έχουν πάθει…».