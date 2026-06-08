«Μεγαλώνουν τα παιδάκια μας», είπε on air.

Μια από τις πιο ξεχωριστές οικογενειακές στιγμές έζησαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο σύζυγός της, Θέμης Σοφός, καθώς βρέθηκαν στην αποφοίτηση της μεγαλύτερης κόρης τους, Μαίρης, από το Δημοτικό σχολείο.

Η 11χρονη ολοκλήρωσε τη φοίτησή της στην ΣΤ’ Δημοτικού και ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, αφού από τον Σεπτέμβριο θα φοιτά πλέον στο Γυμνάσιο. Η σημαντική αυτή μετάβαση συνοδεύτηκε από μια γιορτή γεμάτη χαμόγελα, μουσική και έντονα συναισθήματα για μαθητές και γονείς.

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